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金榜題名丨結集音樂電影舞台大型演出　麥浚龍領軍舞台上演江湖情仇

娛樂 14:54 2024/01/11

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《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》

《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》，將於2月22日假亞洲國際博覽館舉行，屆時麥浚龍（Juno）將聯同廿四味、MATTFORCE、Novel Fergus、PetPetShawn、Geniuz F the FUTURE、Mr. Scanner及王嘉儀等上演一場集合音樂、電影及舞台劇於一身的演出。

Juno在3年前完成《The Album》系列專輯後，覺得類似的題材已經做得很夠，說：「完成《The Album》企畫後，一直都在蘊釀到底有乜新題材或創作模式可以刺激到自己。」

他續指：「兩年前寫咗一個電影劇本，舊年7月亦完成了《852FES 覺醒音樂 麥浚龍 • 周國賢》演唱會，完成後搵到一個新方向，唔再係傳統歌手之間嘅合作模式，需要涉獵不同音樂類型、不同音樂範疇嘅歌手合作，先可以做到呢個Project。」

周國賢唱出癲狂與魔性　麥浚龍演繹經典作引萬人大合唱

靈光一觸開騷

其實去年演唱會總綵排的時候，Juno在一間器材室內看到一個畫面，給了他一點靈感，然後他重讀兩年前寫好的劇本，靈機一觸，覺得與腦海中構思的跨媒體音樂企畫的出發點很吻合，適逢主辦力邀再次合作，《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》也因而誕生。

Juno特別從兩年前的電影劇本中抽取了部份角色，於今次《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》中出現，他分享創作想法道：「一個電影劇本有好多場戲，好難喺一個舞台演出上完全展現出嚟，所以我將劇本裡面可以擺上舞台或者音樂裡面嘅元素逐一抽出嚟，另外只抽取幾個角色，融合喺表演當中。一個電影劇本變成電影係理所當然，但一個電影角色嘅首次登場係喺舞台上面，呢個做法其實市面上相對比較少，吸引力對我嚟講大好多。」

創作同名主題曲

為讓觀眾對《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》有基本概念，Juno特別為今次演唱會創作同名主題曲《金榜題名》，作為整個音樂企畫的引子。

Juno道：「將電影劇本變成音樂章節，當中角色眾多，首先要搵多位Hip Hop歌手參與今次個Show，因為傳統流行歌手嘅曲目所限，比較難去傳達所需故事內容，同時我希望提供一個更大的舞台去承載香港該有的多元音樂文化。加上故事當中嘅意識、歌詞或詞彙，會同我以往嘅音樂或演出幾唔同，為免觀眾入場先即時理解吸收呢次創作想表達嘅資訊，所以當演唱會成形後，我覺得應該要有一首主題曲，等觀眾可以預先知道每個角色心路歷程 / 敘事點。」

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成電台禁歌

《金榜題名》長逾8分鐘，除Juno外，還有Mr. Scanner、Novel Fergus、PetPetShawn、廿四味及王嘉儀的參與，當中的歌詞交代了這個充滿江湖味的故事背景和部分人物關係。

同時，編曲上更營造整個音樂企畫的氛圍，但細心留意會發現當中很多是現今Hip Hop界不容忽視的名字，有這個構想，是因為Juno覺得香港Hip Hop音樂創作多用上生活化的題材，但用在今次的電影故事框架上，或許會為觀眾帶來意想不到的效果。

不過由於當中的意識，以及所包含的不雅用語，令《金榜題名》未推出已成為電台禁歌。

info

《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》
日期：2月22日（星期四）
時間：晚上8時
地點：亞洲國際博覽館Hall 10
票價：$999 / $699

撰文 : TOPick柴犬出動

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