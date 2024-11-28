婚禮人情公價2024｜最新人情公價一覽　酒店/酒樓/簽紙註冊/午宴金額大不同

▲ 2024最新婚禮人情公價一覽。

【婚禮人情公價2024/人情公價午宴/人情公價不出席】收到「紅色炸彈」究竟要畀幾多人情？相信是不少要「去飲」的人士關心之事。新婚生活易（ESDlife）更新了「最新人情中位數」，將婚禮人情公價劃一按場地分為高級酒店、一般酒店、私人會所、特色婚宴場地、酒樓、午間婚宴、酒會，適合即將出席婚宴的人士參考。

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婚禮人情公價2024｜按場地/形式劃分金額

新婚生活易（ESDlife）於今年9月至11月期間進行「2024年結婚消費調查」，訪問了806位於2024至2026年間計劃結婚之新人，並公布最新婚禮人情公價（中位數），按場地或形式劃分金額如下：

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場地 金額 高級酒店 $1,500 一般酒店、私人會所、特色婚宴場地 $1,000 酒樓、午間婚宴、西餐廳、酒會 $800 簽紙註冊 $500 只派餅卡 $300

婚禮人情公價2024｜往年人情公價走勢

2021 2022年 2023年 2024年 高級酒店 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 一般酒店 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 私人會所 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 特色婚宴場地 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 酒樓 $800 $800 $800 $800 午間婚宴 $800 $800 $800 $800 西餐廳 $800 $800 $800 $800 酒會 $600 $800 $800 $800 簽紙儀式 $300 $500 $500 $500 只派餅卡 $100 $300 $300 $300

婚禮人情公價2024｜考慮與新人關係及出席人數

而除了按場地/婚宴形式進行劃分，賓客也可能要考慮其他元素，例如自己與新人的關係、出席人數等問題，以下列出3大考慮點：

婚禮人情公價2024｜1. 出席人數

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攜帶兒童出席，要留意婚宴人數是以座位去計算。如果會佔一個座位，就當一個人計算；手抱嬰兒不佔座位，加上吃自家食物，就不用多計一份人情。

星級大妗姐羅勤芳（芳姐）曾受訪時表示，攜眷出席或闔府統請的話，可參考有「好意頭」意思的金額，或合適地「打個靚折」，如1888、2288、2388等。因為廣東人最忌諱「4」及「7」字，而「8」字和「發」字同音，屬意頭好、吉利的數字。

禮金公價2024｜收得貴俾人話賣女！2024禮金公價出爐 女家回禮應佔多少？

婚禮人情公價2024｜2. 與準新人關係

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普通賓客

如果是普通同事、朋友，人情金額上可以「意思意思」。如果自己毫無經驗，可先請教長輩，或與其他受邀同事及朋友預先商量，避免尷尬，按自己能力、心意及其他因素衡量金額。

知己好友／閨蜜／青梅竹馬／表兄弟姊妹

如果和新人關係超級密切，可額外再添上「祝福」。如果未能決定金額，可以與同樣出席、和新人關係相似的親人、朋輩商量，則更保險。

兄弟姊妹

如果在當日位居伴郎、伴娘，或兄弟姊妹等要職，就可以隨著對好友的心意而調整人情。例如本身打算予$1000，就可以增加2至3成，或調整至「好意頭」的金額。另外，可與其他兄弟姊妹商討，給予一樣或某個範圍內的人情，就不怕標奇立異。

不出席

俗語有云「人唔到禮到」。即使未能抽空出席，基於禮貌上都需要給予人情。一般而言可預先通知新人，方便他們預定人數及相關安排，再後補禮物或人情。而人情一般是減半至七成的價格。

婚禮人情公價2024｜3. 自身經濟狀況

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其實人情中位數只是一個參考數字，出席婚禮是一件分享喜悅的幸福事。如果因為「人情」而令自己節衣縮食，相信不是新人樂見。因此，也可按自身經濟狀況，為準新人製作具意義及紀念價值的禮物，最重要是量力而為，送上祝福及心意。

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