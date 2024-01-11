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【童樂居案】打頭逾20下凌空摔地　兩前職員認罪候判

社會 14:34 2024/01/11

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童樂居再多兩名25歲及27歲前職員於區域法院承認共28罪。（資料圖片）

童樂居虐兒事件共34名女職員被控虐兒罪，再多兩名25歲及27歲前職員今（11日）於區域法院承認共28罪，兩人涉摔兒童落地、連續打頭逾20下等，受害兒童至少17名。案件押後至不認罪被告一案審結後處理求情及判刑，被告須還押。

被告卓凱欣（現年25歲）及莊嘉宜（27歲）今分別承認15罪及13罪，事發於2021年11月至12月，卓涉襲擊6名兒童，莊則涉襲擊11名兒童。

兩人承認的案情指，莊和卓分別在2017年及2019年起在童樂居任幼兒工作員。卓的其中一次襲擊事件指，有男童將玩具掉在地上後遭卓摔在地墊上，卓並伸手指入男童口中，令男童大哭，再用鞋擲中男童的胸口，該男童另曾遭被告用鈴鼓敲頭。卓另多次提起兒童的手臂，將其凌空摔或摔到軟墊或地板上、大力打頭和扯頭髮等。卓在警誡下稱，她一般需照顧8名兒童，根據指引，抱起兒童應將雙手放在兒童腋下慢慢抱起。

莊的案情指，莊在洗手間、睡房等地方對多名兒童連環施襲，1名女童在約10分鐘內遭被告打頭23下，被告另連續打其他兒童的額頭12下、扯頭髮8下、餵食時7度大力塞匙羮入口致兒童的頭後仰等。 

法官王詩麗將本案押後至不認罪被告一案審結後處理求情及判刑，被告須還押。

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記者：陳曉欣

虐兒 罪案 法官 兒童健康

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