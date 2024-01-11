【球王訪港】楊潤雄：國際邁阿密來港賽事免費直播　向基層及學生派1.5萬張訓練場門票

▲ 「Tatler XFEST嘉年華：香港隊對國際邁阿密CF足球友誼賽」將向本港學生及基層家庭等派發1.5萬張訓練場門票。（林宇翔攝）

Tatler與碧咸（David Beckham）合作，邀請阿根廷球王美斯（Lionel Messi）效力的美國職球隊國際邁阿密CF，與香港隊對壘，賽事將於2月4日在香港大球場上演。文體旅局局長楊潤雄今日（11日）表示，經政府與主辦方協商，市民將可透過電視直播觀賞賽事。

「Tatler XFEST嘉年華：香港隊對國際邁阿密CF足球友誼賽」下月舉行，金球獎得主、阿根廷世界盃冠軍隊長美斯，將率領隊友佐迪艾巴（Jordi Alba）、沙治奧布斯基斯（Sergio Busquets）等明星球員，對陣香港隊，比賽陣容鼎盛，吸引逾200萬名球迷搶飛，門票上月15日開售1小時內就火速沽清。

是次比賽加入了社會公益元素，公開訓練場次將有1.5萬張免費門票，提供予香港學生、青年、青年運動員、殘疾運動員和基層家庭，讓他們到場欣賞。

賽事將設免費電視直播 球星將與本港足球梯隊學員交流

主辦方亦會舉辦兩場特別環節，在賽事當日，安排香港隊和國際萬物CF部分球員，跟9至14歲的香港青年足球梯隊學員進行交流；賽事翌日則與選定慈善機構互動。

楊潤雄稱，對賽事能在港舉辦感到十分高興，形容將成為香港今年最矚目的體育盛事之一，而今次旅程亦是國際邁阿密首次出訪亞洲，很榮幸香港可成為其中一站，反映了香港作為亞洲盛事之都的吸引力。

他續稱，代表政府歡迎國際邁阿密CF來港，亦支持跟他們對壘的港隊，提到香港男子足球代表隊去年在杭州亞運會，歷史性擠身四強，實力非常高，相信下月賽事將非常精彩，港隊定會全力以赴，十分期待。

楊潤雄亦說，是次活動獲M品牌認可，政府向主辦方Tatler Asia提供1600萬配對撥款；政府亦已跟主辦方協商，市民可透過免費電視觀看現場直播。

Tatler Asia行政總裁兼主席Michel Lamunière指，賽事是Tatler XFEST嘉年華打響頭炮，希望為香港觀眾帶來一場世界頂尖級足球賽事，並帶動各界合作，向世界展示出香港作為盛事之都的力量。

▲ 左起：初選香港隊球員代表顏卓彬、米基爾及艾華。（林宇翔攝）

中國香港足球總會主席霍啟山稱，國際邁阿密訪港令香港球迷可近距離欣賞國際球星美斯及佐迪艾巴等球員風采，港隊在主教練安達臣帶領下，將用最強陣容出戰。

初選香港隊球員代表顏卓彬表示，感到興奮期待，因距離上一次有大球隊訪港，已有一段時間，有機會跟美斯較量更可說是夢想成真，「在電視才見到的球員，現機會同場比賽」，希望有機會入選決選，在大球場比賽做出好表現。

他續指，美斯可說是最好的球員，笑言「不讓他扭波過到已是很大成就」，會以此為目標；又說相信跟高水平球隊球員比賽有助提高實力，而雖然賽事僅為表演賽，但料所有球員會當正式比賽上陣。

初選香港隊球員代表艾華亦指，對於有難得機會跟世界級頂尖球員切磋，感非常緊張期待。初選香港隊球員代表米基爾則希望港隊可獲賽事中首個入球。

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記者：梁薾心