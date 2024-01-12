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【COSTCO深圳】華南首店今日開幕　即睇開業墟冚搶貨盛況

社會 09:19 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

Costco深圳店今日開幕，吸引大批民眾。（吳卓峰攝）

Costco深圳店今日（12日）開幕，佔地逾1.5萬平方米，大批民眾守候等開門入場掃貨，TOPick記者到場睇盛況。

現場直擊
COSTCO深圳華南首店今日開幕　即睇開業墟冚搶貨盛況

現場直擊
COSTCO深圳華南首店今日開幕　即睇開業墟冚搶貨盛況

Costco深圳店位於龍華區，相對遠離福田、羅湖、蓮塘等商業區。門市地面層全是售貨區，入口是家品電器部，最搶眼貨物就有「龍年生肖金條」、迪士尼巨型勞蘇公仔、Dyson電風筒等；再行入去就是生鮮食品區和包裝食物等。至於樓上3層就有逾1,000個泊位，方便「港車北上」會員。

Costco如從福田口岸前往，可坐深圳地鐵4號線，坐十個站到「紅山」下車，之後徒步約15分鐘才到達。如果略嫌轉折，就可以在西九龍站坐高鐵到「深圳北」，然後打的或叫網約車前往，車費約15元人民幣，車程15分鐘內就抵達。

現場直擊
COSTCO深圳華南首店今日開幕　即睇開業墟冚搶貨盛況

現場直擊
COSTCO深圳華南首店開幕　大批民眾守候等開門入場掃貨

現場直擊
COSTCO深圳華南首店開幕　大批民眾守候等開門入場掃貨

Costco目前入會費每年¥299元，如港人持有內地手機號碼，可以直接在Costco的微信程式內，即可登記做會員；如沒內地電話，就可以直接到店申請會員實體卡。【即睇攻略】

而WeChat Pay HK亦聯同Costco向港人提供消費優惠，1月中向每位WeChat Pay HK用戶送出總值$128.88禮包。而於2月每位用戶以WeChat Pay HK港幣消費，可享3倍WePoints積分。【再有攻略】

Costco來自美國，1976年成立，全球門市超過870間，會員人數高達1.2億，會籍全球通用，亞太區在台灣、日本都有分店。Costco於2019年打入中國市場，深圳是全國第6間分店，入會費每年約299元人民幣，會籍福利包括免費視力檢查、聽力測試、輪胎保養服務等。

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記者：黃穎津、吳卓峰

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