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【財案2024】經民聯反對開徵資本增值稅　同意檢討急症室收費

政治 15:27 2024/01/11

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經民聯反對開徵資本增值稅。（經民聯fb影片截圖）

經民聯與財政司司長陳茂波會面，就下月公布的財政預算案提建議，包括樓市全面「撤辣」、進一步下調股票印花稅至0.05%及同意檢討公立醫院急症室收費。但該黨不贊成開徵陸路離境稅和資本增值稅等，指經濟困難時時下，加稅會令市民百上加斤。

盧偉國稱，本港樓市和股市在疫情結束後一蹶不振，對香港經濟其他領域產生負面的連鎖反應，他指政府必需要有果斷、實際和有效的方法解決問題，當務之急是思考如何創造經濟，強調「搞旺」樓市和股市可重建本港經濟信心，並鞏固香港國際金融中心的地位。

林健鋒：離境稅收得幾多  非常不智
商界（第一）、經民聯副主席林健鋒指，若加稅必定會影響投資，是得不償失，損害旅遊業和本土經濟，「特別是離境稅，大家都知道收得幾多，不但破壞兩地感情亦阻礙交流，非常不智。」

烈酒稅自2007年後沒有作出調整，林健鋒認為，如將烈酒稅減半甚至降到零，香港將成為一個煙酒交易中心或拍賣中心，有利香港經貿發展。

龍漢標：資本增值稅與簡單低稅制背道而馳
地產及建造界龍漢標亦指︰「近日有傳聞說司長正考慮開徵資本增值稅，我認為資本增值稅萬萬不能，因為與香港簡單低稅制是背道而馳，是顛覆性的。」
至於政府近期表示有意調整公立醫院急症室收費，另一副主席、選委界的梁美芬稱對建議持開放態度，最重要是減少濫用情況。她又指，政府不能削減長乘車優惠，因屬長遠投資，讓長者可重投工作或創業。

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記者：戴朗希

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