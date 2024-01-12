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【COSTCO深圳】坐高鐵深圳北站最快到　不可用「靈活行」改車次

社會 07:33 2024/01/12

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COSTCO深圳店可取道高鐵前往，最快半小時由西九龍到店。（資料圖片）

Costco深圳店今日（12日）開幕，大批深圳民眾及港人吼實最新景點，希望第一時間到場掃平貨朝聖。Costco位於深圳龍華區，如在香港出發，坐高鐵由西九龍站出發，去深圳北站再轉車即可到達，車程最快半個鐘就到。

港人可以在西九龍站坐高鐵到「深圳北」，然後打的或叫網約車前往，車費約15元人民幣，車程15分鐘內就抵達Costco。如從福田口岸前往，可坐深圳地鐵4號線，坐十個站到「紅山」下車，之後徒步約15分鐘才到達。

靈活行不適用於深圳北站

不過坐高鐵去Costco的港人，千祈唔好大安旨意，一心諗住是旦買一張高鐵車飛，即使早到或者遲到，施施然到西九龍站「靈活行」即日轉換車次北上。

事關港鐵「靈活行」臨時行程更改安排，只適用於來往香港西九龍站及福田站的車次，深圳北站不包括在內，一定要依照購買車票的時間及車次出發。

如果臨時行程有變，都可以使用「一般改票」改票1次，詳情要到香港西九龍站售票處查詢

「靈活行」5大要點

  • 旅客已購買往來西九龍站及福田站車票，可於乘車當天改坐其他班次
  • 最多可變更即日車次3次
  • 最遲車票顯示開車後1小時內辦理
  • 可選擇改乘往返西九龍及福田的直達列車
  • 安排與原車票相同車廂等級的車票

Costco目前入會費每年¥299元，如港人持有內地手機號碼，可以直接在Costco的微信程式內，即可登記做會員；如沒內地電話，就可以直接到店申請會員實體卡。【即睇攻略】

Costco深圳店位於龍華區，相對遠離福田、羅湖、蓮塘等商業區。門市地面層全是售貨區，入口是家品電器部，最搶眼貨物就有「龍年生肖金條」、迪士尼巨型勞蘇公仔、Dyson電風筒等；再行入去就是生鮮食品區和包裝食物等。至於樓上3層就有逾1,000個泊位，方便「港車北上」會員。

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記者：黃穎津、吳卓峰

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