萬千星輝頒獎典禮2023丨胡定欣演毒后有突破　入行22年演技紮實成實力派

▲ 定欣的努力有眼見。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》將於本周日（14日）移師到澳門舉行，當中最備受關注的必定是視帝視后獎項！

在視后方面競爭激烈，大多也是實力派演員如大熱的佘詩曼﹑李施嬅，還有龔嘉欣﹑林夏薇及胡定欣等。

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演技有突破

作為兩屆視后的定欣，今年憑《破毒強人》演毒后深入民心，劇中愛財如命的她，在多個場口都見到其紮實演技，而且，當時劇集收視非常好，平均逾20點，故定欣亦憑此劇入圍「最佳女主角」的十強，雖然今年有阿佘強勁對手，不過定欣的實力亦不容置疑。

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由低做起

熱愛唱歌的定欣於1999年參加《全球華人新秀歌唱大賽》晉身最後4強，其後於2001年再參加TVB第三屆CoverGirl選舉奪得全場總冠軍再繼而加入訓練班入行。

她還未畢業訓練班已被監製潘嘉德點名拍攝《衝上雲霄》飾演馬德鐘的妹妹「凌卓芝」，之後一直飾演閒角，由低慢慢做起再成為女主角。

▲ 胡定欣由閒角慢慢升到女主角。（經濟日報圖片）

兩屆視后

在2015年、2016年，她分別憑《鬼同你OT》、《城寨英雄》成連續兩屆的視后，奠定TVB一姐地位。

2020年她宣布離開無綫加入邵氏，並拍攝《白色強人II》﹑《廉政狙擊》以及《破毒強人》，當中定欣大晒爐火純青的演技，表現愈來愈好。

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