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瑞士研究｜50年來科學界重大突破！　科學家發現新型抗生素　可消滅「抗藥性細菌」

醫生診症室 11:00 2024/01/13

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50年來科學界重大突破！科學家發現新型抗生素，可消滅「抗藥性細菌」。

瑞士科學家近日宣布發現一項新型抗生素，可有效對抗致命的抗藥性細菌，創下科學界50年來首個重大突破，目前已著手展開第一期人體臨床試驗。

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新型抗生素可有效對抗具抗藥性細菌

據《CNN》報道，瑞士羅氏製藥公司研究與開發中心的專家，1月3日在期刊《自然》上發布研究成果，解釋新研發的抗生素zosurabalpin如何針對具抗藥性細菌「耐碳青黴烯鮑曼不動桿菌」（Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii，簡稱CRAB）發揮治療作用。

鮑曼不動桿菌（Acinetobacter baumannii）是一種「革蘭氏陰性菌」（Gram-negative bacteria），其外膜含脂多糖（lipopolysaccharide），能抵抗多種抗生素滲透。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，鮑曼不動桿菌會進入人體不同部位，引起菌血症、肺炎、腦膜炎、腹膜炎、心內膜炎等疾病，也會感染泌尿道和皮膚。

另外，耐碳青黴烯鮑曼不動桿菌對目前許多已知的抗生素具有抗藥性，急性感染患者死亡率可達40至60%，在世界衛生組織2017年抗抗生素「優先病原體」中名列前茅，因此讓醫護人員相當頭痛。

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創50年來科學界重大突破

新研發的新型抗生素zosurabalpin，可針對鮑曼不動桿菌，阻斷脂多醣構成鮑曼不動桿菌外膜的能力，進而導致細菌死亡。在動物實驗中，zosurabalpin有效殺死不動桿菌的抗藥性菌株已獲得驗證。另外，第一期人體臨床試驗目前已著手展開，以評估zosurabalpin的安全性及耐受性等。

瑞士羅氏全球傳染病主管布拉德利（Kenneth Bradley）博士表示，這是50多年來首次發現有抗生素可以治療革蘭氏陰性菌感染，這是科學界的一項重大突破。因為過去幾十年來，革蘭氏陰性菌抗藥性一直上升，卻沒有一種抗生素獲證能有效治療革蘭氏陰性菌感染，而這項新發現可以幫助研究人員更了解zosurabalpin的滅菌機制，未來希望進一步研究出消滅其他抗藥性細菌的抗生素。

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