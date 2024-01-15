觀塘推高才版「共創明Teen」　博士級導師助培養科研人才

▲ 計劃迎新啟動禮昨日舉行，左一為張瑞寒。（民政署Fb圖片）

基層學生上流，除了自身努力，亦需各界幫助。港府為讓基層學生有更多機會「開眼界」，推出「共創明『Teen』計劃」。近來則陸續有地區版「共創明Teen」出現，各具特色，觀塘更有高才版。

觀塘民政事務處、觀塘區青年發展及公民教育委員會，與香港優才及專才協會、觀塘區學校聯會合辦的「博士生師徒傳承計劃」昨日正式啟動，對象是中四或以上的基層學生。有別港府版「共創明Teen」，35位授課導師全是高學歷的博士或博士後，目標亦十分明確：為港培育科研人才。

有知情者分享，計劃醞釀多時，構思來自觀塘區青年發展及公民教育委員會主席李誌峰及一位名叫張瑞寒的90後博士後研究生。據介紹，張是內地人，曾在國外做研究員，後受香港逐漸升溫的創科氛圍影響來港，入職理工大學，並在學校幫助下，創立一家小型科技公司。

張除了創業，亦滿腔熱誠想貢獻社會，因此循自薦計劃加入觀塘青民教育委員會。據聞時任觀塘民政專員林兆康面試時，亦被張的熱誠打動。張加入委員會後，李誌峰提議推此計劃，二人一拍即合，張亦找來優才及專才協會的朋友幫手，協助促成此事。

計劃將設立10至20個不同主題的項目小組，每個小組配對3至4名博士導師，帶領6至8位學生進行科研，涵蓋新能源技術、人工智能等領域。

立法會議員鄧飛讚計劃具特色，因導師不乏外來博士生，由他們帶領本地青少年，雙方在溝通交流時可達到教學雙長的好處。

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