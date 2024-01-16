  • 20°C
香港時間 : 2024116日 (週二) 15:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【23條立法】李家超：越早做越好　待有關部門準備好推出

政治 15:11 2024/01/16

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

特首李家超。（王韻青攝）

政府上周五向立法會提交今年度立法議程，包括基本法第23條立法，惟未指明是上半年還是下半年提交條例草案。特首李家超認為越早做越好，「當然，一定要有關部門將方案準備好，我們才可以推出。」

李家超：方案須靈活足以應付千變萬化

李家超今日出席行會前見記者，被問及23條立法時間表。李家超表示，當政府部門準備好，越快進行立法工作越好。李家超說，準備時要充分考慮所推出的方案具前瞻性及靈活性，可處理千變萬化、層出不同，因科技或其他新手法而帶來的不同風險。

他又表示，非常重視外國的做法和法律條文，會充分參考，他說：

因為很多外國法律條文既然正在運作，亦為國際接受，我們就應該審視。

有些國家的法律於近期訂立，這必然是更具前瞻性和有效性。

李家超強調，越早立法越好，越早將立法過程完成越好，因為危害國家安全的風險每日都存在，且國際形勢千變萬化，一些敵對勢力亦仍然虎視眈眈。越早完成立法，可越早免除這方面的威脅。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【國家安全】李家超：政府已開始23條立法準備工作　將與《港區國安法》連結
16:02 2023/12/03
【國家安全】李家超：政府已開始23條立法準備工作　將與《港區國安法》連結
【愛國者治港】一文看清夏寶龍對各界新要求　促配合港府完成基本法23條立法
13:00 2023/12/22
【愛國者治港】一文看清夏寶龍對各界新要求　促配合港府完成基本法23條立法
【立法會】梁君彥：立法會表現「積極有為」 　不擔心23條立法時遭衝擊
16:49 2023/12/15
【立法會】梁君彥：立法會表現「積極有為」 　不擔心23條立法時遭衝擊
【特首述職】李家超︰向習近平匯報5項重點　包括明年內完成基本法23條立法　
21:24 2023/12/18
【特首述職】李家超︰向習近平匯報5項重點　包括明年內完成基本法23條立法　
【區議會】區議員宣誓就任　李家超提4要求包括支持23條立法
15:39 2024/01/01
【區議會】區議員宣誓就任　李家超提4要求包括支持23條立法

你可能感興趣

【國家安全】李家超：政府已開始23條立法準備工作　將與《港區國安法》連結
16:02 2023/12/03
【國家安全】李家超：政府已開始23條立法準備工作　將與《港區國安法》連結
【愛國者治港】一文看清夏寶龍對各界新要求　促配合港府完成基本法23條立法
13:00 2023/12/22
【愛國者治港】一文看清夏寶龍對各界新要求　促配合港府完成基本法23條立法
【立法會】梁君彥：立法會表現「積極有為」 　不擔心23條立法時遭衝擊
16:49 2023/12/15
【立法會】梁君彥：立法會表現「積極有為」 　不擔心23條立法時遭衝擊
一國兩制 立法會 廿三條立法 基本法 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【灣仔車禍】的士疑衝燈釀2死1傷　據悉男死者為整形外科名醫何維新
【灣仔車禍】的士疑衝燈釀2死1傷　據悉男死者為整形外科名醫何維新