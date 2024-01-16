【23條立法】李家超：越早做越好　待有關部門準備好推出

▲ 特首李家超。（王韻青攝）

政府上周五向立法會提交今年度立法議程，包括基本法第23條立法，惟未指明是上半年還是下半年提交條例草案。特首李家超認為越早做越好，「當然，一定要有關部門將方案準備好，我們才可以推出。」

李家超：方案須靈活足以應付千變萬化

李家超今日出席行會前見記者，被問及23條立法時間表。李家超表示，當政府部門準備好，越快進行立法工作越好。李家超說，準備時要充分考慮所推出的方案具前瞻性及靈活性，可處理千變萬化、層出不同，因科技或其他新手法而帶來的不同風險。

他又表示，非常重視外國的做法和法律條文，會充分參考，他說：

因為很多外國法律條文既然正在運作，亦為國際接受，我們就應該審視。

有些國家的法律於近期訂立，這必然是更具前瞻性和有效性。

李家超強調，越早立法越好，越早將立法過程完成越好，因為危害國家安全的風險每日都存在，且國際形勢千變萬化，一些敵對勢力亦仍然虎視眈眈。越早完成立法，可越早免除這方面的威脅。

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責任編輯：林曉君