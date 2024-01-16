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【特首民望】民研：特首李家超與政府民望淨值　齊錄顯著跌幅

政治 15:59 2024/01/16

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特首李家超最新評分為52.1分，與一個月前變化不大。（ 陳靜儀攝）

香港民意研究所最新民調報告顯示，特首及政府民望淨值較一個月前錄顯著跌幅。

李家超最新評分為52.1分 變化不大

其中，特首李家超的最新評分為52.1分，與一個月前變化不大，有14%受訪者給予0分，支持率為54%，反對率為33%，民望淨值為正21個百分點，特首上月的民望淨值為34個百分點。

港府滿意率淨值創2022年7月以來新低

至於港府，特區政府的最新滿意率為40%，不滿率為42%，滿意率淨值為負3個百分點，比一個月前錄得非常顯著跌幅，並創2022年7月以來新低。而平均量值為2.8分，即整體上接近「一半半」，同樣比一個月前錄得非常顯著跌幅。

民研於1月2日至12日，由真實訪問員以隨機抽樣進行電話訪問方式，以及電話短訊隨機邀請市民參與網上調查方式，成功訪問了1,029名香港居民。

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責任編輯：林曉君

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