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珍惜自己｜女友「激戰」過度黃體破裂　事後重提1要求再出事　男子陷兩難嘆：又破裂去醫院了

都市病 08:00 2024/01/12

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「激戰」時用力過猛恐影響健康。台灣一名男子與女友去年「激戰」時，曾因「戰況」過激導致黃體破裂入院。事後男子因擔心女友健康，再次行事時便盡量溫和，未料對方出院一段時間後，「激戰」期間又再要求加重力度，男子多番勸後阻仍無阻對方「決心」，最終只能按其要求行事。結果近日，女友再因貪歡導致黃體破裂，男子無奈向網民求助，盼可找到阻止女友的方法。

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該名男子周一（8日）於「Dcard」以「女友黃體破裂緊急！！」為題發文，指去年新年第一日與女友「激戰」時因太過激烈，結果對方黃體破裂，導致「2023新年第一天就痛到站不起來進急診」。

事主之後擔心女友身體狀況，每次行事時都會控制力道。惟事過境遷，女友疑「好了傷疤忘了痛」，「激戰」時再次要求事主用力；即使事主耐心解釋指「這麼做會送醫院」，但對方仍會堅持要「大力一點」，更表示「就是想進醫院」 。

事主坦言，對方每次要求都讓他陷入兩難，大嘆：「撞了黃體破裂、不撞感情破裂。」無奈下只好照女友要求行事。結果周一，女方終於再次因為戰況過激，導致黃體破裂，躺在床上無法動彈，估計需要再次入院接受治療。事主見狀感到無奈，故發文尋求網民協助，希望可提出可行方法，讓女友不再提出類似要求。

網民：難以置信

帖文一出隨即引起熱議，有網民認為事件難以置信，有人認為黃體破裂極痛，無法相信女方會「好了傷疤忘了痛」，認為文章可能造假。惟其他網民指，事主有貼出女友的治療藥物，相信屬真實事件，呼籲女生應要愛惜自己身體。

有人強調指，體內出血可致嚴重後果，呼籲事主應小心行事；另有網民分享經歷，指自己曾試過黃體破裂，最終體內大量出血，需要緊急開刀、需要住院一周，之後經期前一周都會避免進行「激戰」。

黃體囊腫破裂同樣可致陰道出血

過於激烈除可導致陰道撕裂傷，黃體囊腫破裂亦同樣可引致陰道出血。本港婦產科專科醫生方秀儀曾接受時訪問表示，如果進行親密行為或劇烈運動後，女生感到下腹部有一直持續的不適感，請盡快到婦產科就醫檢查，黃體偶爾會在親密行為或激烈運動後發生破裂。如果情況輕微，身體會自然慢慢自體吸收並修復；但如情況嚴重、破裂嚴重，就必須就醫進行手術止血。

而黃體囊腫破裂原因多數與腹內壓力過高所致，如果嚴重甚至可以導致大量內出血，引起休克、生命危險，甚至死亡。

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一旦出現黃體囊腫破裂，患者會出現以下症狀︰

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