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【詐騙集團】35人涉詐騙科技券被捕　犯罪集團代偽造文件申資助涉款逾千萬

社會 16:45 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

警方於1月9日至10日拘捕35人，涉嫌詐騙政府科技券資助。(曾秋文攝)

警方於1月9日至10日拘捕35人，包括前元朗區議員林進，涉嫌詐騙政府科技券資助。警方今日（11日）交代案情，指有詐騙集團利用中介公司，以拆帳方式招攬商戶作為科技券申請人，又透過親朋開設虛假科技服務供應商，作出虛假投標，以符合申領資助的條件。警方共發現50宗有可疑的申請，涉及資助金額約1,036萬元；當中有3間公司獲發資助，涉及45萬元。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，警方本月9至10日展開「突風」行動，拘捕21男14女(24至62歲)，涉嫌串謀詐騙、企圖欺詐及欺詐，包括8名虛假科技服務供應商董事及公司秘書、23名店舖負責人及4名中介公司負責人，搜查出大量相關文件。

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創新科技署助理署長黃文忠表示，創新科技署於2016年11月在「創新及科技基金」下推出科技券，目的是資助本地企業或機構使用科技服務和方案，以提高其生產力或將業務流程升級轉型。截至2023年11月底，計劃共收到35,481宗申請。當29803宗申請已獲批，約95%是中小企，資助總額約52億元，平均資助額約17萬元。創新科技署及秘書處於2023年2至10月收到有關科技券申請的舉報，在檢視及分析相關資料後，初步認為有可疑轉交警方跟進。

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記者：曾秋文

科技券 偽造 創新科技署 創新科技及應用 罪案

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