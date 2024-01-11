限時優惠｜德國寶快閃開倉限時7日　全場陳列品好抵價1折起

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正所謂新年新氣象，臨近過年又係時候Upgrade屋企啦！想用全城至抵的價錢掃平貨兼將全屋電器大升級？機會黎啦飛雲！德國寶土瓜灣陳列中心將於2024 年1月13至19日舉行快閃開倉，限時7日快閃！大量陳列品以低至1折起限量發售，全場一件不留！即刻約埋親戚朋友一齊黎掃貨啦！

大量熱賣皇牌產品包括機仔細細火力超勁、乜煲都啱用的座檯式電陶爐(GIDRS22T)（陳列品），掛牆、座檯兩用；去到邊暖到邊的移動浴室寶(HTW-110PN)（陳列品）；氣炸、煎、烤、焗、燒、煮、蒸、燉都一機搞掂的光波萬能煮食鍋(CKY-988D)（陳列品）；涼、暖、加濕、殺菌集於一身的 UVC 加濕風扇暖風機(EFB-426HM) （陳列品）等。

而各款熱水爐、嵌入式大型電器亦有折上折優惠！所有產品數量有限，售完即止，手快有手慢冇！

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額外折上折優惠：幫您慳到盡！

凡購買兩件或以上產品折實滿$1,000，即可額外享全單 9 折的折上折優惠，讓您以極優惠價錢，買盡心頭好，滿載而歸！（不包括4折以下產品及新機）

精選熱賣產品：全部限量發售！

多功能蒸氣焗爐 SGV-3921R (陳列品/限量 20 部) ．十大功能：蒸、烤、焗、氣炸、發酵等 ．上下發熱線可獨立設定溫度，烘焙一流 ．2400W 強勁火力及 39 公升大容量 開倉價：$2,608 | 原價：$6,520

自家製百變麵糰麵條機 PAM-281 (陳列品/限量 20 部) ．6 分鐘造出新鮮麵條 ．6 款麵模杯，輕鬆製百變麵條 ．360°仿人手立體搓揉，打造煙韌口感 開倉價：$594 | 原價：$1,980

DC 摩打無葉風扇暖風機 EFB-326H (陳列品/限量 20 部) ．涼風暖風二合一，365 日四季皆宜 ．PTC 陶瓷高效發熱，風力柔和不乾燥 ．SlimTower 時尚纖巧設計，纖瘦慳位 開倉價：$504 | 原價：$1,680

移動浴室寶 HTW-521 (陳列品/限量 20 部) ．掛牆、座枱兩用，易裝易拆隨心移動 ．可拆式鋁架晾掛及烘乾毛巾或小衣物 ．1-12 小時預設定時關機及開機功能 開倉價：$414 | 原價：$1,380

健康鮮磨胚芽米機 GRM-450 ．一鍵研磨出胚芽米及營養米糠 ．精確選擇碾磨精度，保留營養及口感 ．特大 5 公升米倉及１公升米糠倉 開倉價：$397 | 原價：$3,970

鮑參翅肚煲 URC-34 ．專門烹調程式，鮑參翅肚一鍵搞掂 ．智能加壓技術，輕鬆炮製溏心鮑魚 ．炆燉煲煮焗樣樣掂，百變家常美味 開倉價：$999 | 原價：$1,580 送不銹鋼內鍋(連蓋) 價值$350 及不銹鋼真空燜燒杯 價值$348

（產品眾多未能盡錄，歡迎親臨選購）

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德國寶快閃開倉詳情

日期：2024 年 1 月 13- 19 日

地址：德國寶土瓜灣陳列中心

土瓜灣馬頭角道 116 號新寶工商中心二期地下 2-4 舖（土瓜灣站 A1 出口 / 宋皇臺站 D 出口 步行約 10 分鐘／欣榮花園商場 步行約 5 分鐘）

時間：星期一至六 09:00-19:00／星期日及假期 11:00-19:00

付款方法：歡迎使用現金、八達通、信用卡或 Alipay、Tap&Go、Wechat Pay、BocPay、

Payme 等線上支付平台 (購物滿$1,000 方可使用信用卡)

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責任編輯：Kiwi Lee