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【北上好去處】Costco山姆比拼　私家路線玩齊兩間超市攻略

社會 10:23 2024/01/13

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現場直擊
Costco深圳店貨品種類繁多　包括生猛「巨蟹」

深圳Costco所在地龍華區一帶，普遍是深圳民居，民生購買力強大，同區坐擁Costco及山姆兩間倉儲超市，加上區內有深圳面積最大商場「壹方天地」，又有直通車及高鐵直達，勢成港人周末熱門好去處之一。

深圳Costco佔地逾1.5萬平方米，一般港人較少深入到龍華區食買玩，不過原來Costco深圳店跟山姆龍華店，兩者距離只有10分鐘車程，可以連續一站式朝聖，方便又好玩。

深圳Costco已經開幕

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COSTCO如從福田口岸前往，可坐深圳地鐵4號線，坐十個站到「紅山」下車，之後徒步約15分鐘到達。如果略嫌轉折，就可以在西九龍站坐高鐵到「深圳北」，然後打的或叫網約車前往，車費約15元人民幣，車程15分鐘內就抵達。另外也可「點對點」選坐中旅直通巴士，來往港九多處，經深圳灣直達COSTCO。

區內民眾消閒熱點之一，普遍會到深圳面積最大的商場「壹方天地」，由COSTCO叫車前往，約10分鐘車程。商場佔地約60萬平方米，分A區至E區，其中E區就有樓高4層的山姆會員商店，還有大型連鎖食肆陶陶居、丹桂軒、牛角、喜茶等，又有戲院卡拉OK，一家大細到場消遣可逛足一日。

如果「爆買」之後想兩手空空輕鬆回家，順豐於COSTCO超市出口外搭置攤位，提供即日送貨返香港服務，如在早上11時半交貨給順豐，即日晚上可到香港。運費由3公斤貨物起跳，收費¥50起。暫時可寄家電、雜貨、零食、禮盒等物品，但不接受寄送鮮肉、菜蔬、新鮮及冷藏食物。

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另外三間山姆超市

深圳前海店（首間旗艦店），位於南山區怡海大道5246號。地鐵１號線鯉魚門站A出口，步行約10分鐘。營業時間早上7時半至晚上10時。

深圳福田店，位於福田區僑香路與農林路交界深國投商業中心，地鐵２號線僑香站步行約10分鐘。營業時間早上7時半至晚上10時。

深圳龍崗店，位於龍崗區黃閣南路1號星河時代購物公園內，營業時間早上9時至晚上10時。

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記者：黃穎津、吳卓峰

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