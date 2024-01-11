【AIA嘉年華】瑞銀呈獻世界雜技團　盧彩雲：將帶來更多活動刺激經濟

▲ 「瑞銀集團呈獻世界雜技團」。(林宇翔攝)

瑞銀集團為相隔4年載譽歸來香港的友邦嘉年華，帶來世界雜技團表演，表演去年12月21日起，在中環海濱活動空間大帳幕內上演，演期至今年2月25日。瑞銀財富管理亞洲區主席、瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲今日（11日）表示，將帶來更多精彩活動，包括巴塞爾藝術展（Art Basel）等，刺激本港經濟。

「瑞銀集團呈獻世界雜技團 2024」 於去年12月21 日至今年2月25日舉行，每日最多4場，每場65分鐘，不設中場休息，是友邦嘉年華的重頭戲。雜技團表演至今已共售出7萬張門票，正邁向10萬張。

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表演由世界知名雜技團，以及英國創意和娛樂巨頭Gandeys Circus製作，從世界各地挑選頂尖雜技人才，組成明星級表演陣容。其中，「驚險之輪」環節，將有來自哥倫比亞的兩位表演者，在沒有繫上安全性的情況下，在懸空的輪子內外奔跑、跳躍等；「電單車氹氹轉」更有4名車手進入巨大金屬球體中，以高達每小時40英里速度循環行駛；「飛刀投擲」和「CHICO RICO 小丑」等精彩表演亦不容錯過。

盧彩雲指，非常榮幸能在香港重返亞洲舞台中心之時，為市民帶友邦嘉年華和雜技團表演，響應政府達致「日夜都繽紛」，已向20間本地非牟利機構及慈善夥伴，送出免費雜技表演門票。瑞銀未來將續以香港為中心，為香港長遠成功作出貢獻，例如為客戶及社區帶來非凡的節慶體驗和節目，包括巴塞爾藝術展等。

她續指，今年參加巴塞爾藝術展的藝廊數目回復昔日最鼎盛時期，很多客戶已陸續向他們申請門票，反應非常好。而同月亦有很多活動在港舉行，包括米爾肯研究院亞洲峰會（milken institute asia summit）、WOW summit等，相信可以吸引世界各地人士訪港。

另外，她提到，今年本港經濟仍不容易，雖然預計美國上半年底開始減息，利好市場，但由於今年是大選年，20個經濟大體系中，有一半以上將舉行選舉，包括美國和台灣，地緣政治局勢仍具挑戰性，令市場波幅大。

對於政府放風或推出資本增值稅，盧彩雲指，業界對稅制有不同意見，相信政府會收集意見，考慮措施的效果和影響，再做一個平衡決定。

但她認為本港相對較低的稅率是吸引家族辦公室的因素之一，同時還有國際金融中心地位、穩健制度、高水平監管體系、大灣區機遇等優勢。

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記者：梁薾心