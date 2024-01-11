【新春匯演】新春花車巡遊闊別五年大年初一上演　規模歷年之冠預算較上屆增4成

▲ 新春花車巡遊闊別五年大年初一上演，規模歷年之冠預算較上屆增4成。（馮漢柱攝）

相隔5年，由旅發局主辦的新春花車巡遊2月10日、大年初一晚在尖沙咀復辦，今年將有9部花車，合共29支來自世界各地及本港隊伍參與演出，規模是歷年最大。年初二及年初三分別舉辦煙花匯演及農曆新年賽馬日。旅發局料成本3800萬，較上屆增加4成；活動可吸引15萬人觀賞，當中三成為旅客。

匯演當晚共有9輛花車、13支本地表演隊伍及 16 支國際表演團隊。匯演花車多以龍為題，寓意龍躍在港，新一年喜氣洋洋，再配合新春賀年元素如盛放的繁花、揮春、幸運風車和炮仗等點綴，色彩奪目。

今年巡遊路綫與往年一樣，在尖沙咀香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海傍道及彌敦道前行，以香港喜來登酒店外圍終點。

9輛花車分別由國泰航空、亞洲旅遊中心、香港迪士尼、賽馬會、澳門旅遊局等9個機構贊助巡遊，其中國泰贊助的花車以象徵著傳統及創新的融合為主題；香港賽馬會的花車由則以駿馬作點綴；旅發局花車上由多個幸運風車組成的舞龍作裝飾。今年花車當中，更有卡通Mr. Men Little Miss 一眾角色首次出場。

今年國際表演隊伍達到16支，數量是歷年之冠。隊伍來自12個國家及地區，包括日本人氣女子舞團、西班牙光影炫舞派、德國表演團體德國星際之星等。本地方面，則有藝術體操、專業花式跳繩等表演隊伍。

旅發局預計今年活動開支3,800萬港元，較上次2019年舉辦的實際成本增加四成，局方解釋經過5年的通脹，今年的活動內容更豐富，要為更多表演團隊支付食宿等開支，故預算有所上升。

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記者：陳麗娜