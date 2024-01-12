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粵劇名伶︳蓋鳴暉擔正演出手都震因一位觀眾　戲行浸淫41載今生無悔

娛樂 12:56 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

蓋鳴暉表示，新光猶如她的父母，孕育了她的粵劇人生。

舞台是演員發光發熱的地方，在香港，北角新光戲院，是粵劇老倌的英雄地、逐鹿場。經歷多番收購、易手，早前又再傳出新光明年會收回重建。舞榭歌台，風流總被雨打風吹去，會否成絕唱，蓋鳴暉也很關心，畢竟，這裏是她擔正後首踏台板演出《牡丹亭驚夢》的地方，33年來在新光做過的戲寶她更數不清，這個蓋鳴暉形容為「家」的地方，由她親述點滴是最合適人選。  

先斬後奏學大戲

蓋鳴暉的偶像是已故老倌鳳凰女（女姐）。小時候家住大埔的她，常跟戲迷的媽媽去戲棚看大戲，每年都會請來鳳凰女和麥炳榮的「大龍鳳劇團」，他倆的戲寶《鳳閣恩仇未了情》是鐵膽劇目。「不說不知，女姐的棟篤笑，搞笑功力一流，笑到台下觀眾嘻哈倒絕。」小小的蓋鳴暉既仰慕又羨慕這位老倌，也因此萌生恨做花旦的念頭。

蓋鳴暉說做演員好玩之處，是可經歷不同的人生，現在多擔綱文武生的她，其實花旦、女丑生也做過。（曾耀輝攝）

蓋鳴暉學粵劇是先斬後奏，小時後已有心學戲的她，深知母親一定不允許她入戲行。「媽媽不知道戲班的環境，又擔心我會學壞，只hea我讀完書先打算。」中三那年開始，她邊返學，與另一同學邊以插班生身份，在旺角亞皆老街八和會館粵劇學院接受訓練。「報完名後我向媽媽如實告知，她問我哪有錢，我是傾盡零用錢交學費的，最後她也替我支付學費，用行動支持我。」

得前輩指點  受益匪淺

1987年她參加八和會館的新秀匯演，認識了女姐的經理人，朝思暮想能拜訪這位偶像。在經理人安排下，蓋鳴暉如願與另一位八和同學，拿着新秀匯演演出的錄影帶，前往女姐住所望與前輩見個面、聊聊天。熱情的女姐更招呼她們一起吃火鍋，獲資深前輩厚待，兩位後輩喜出望外。

與吳美英合作無間。（經濟日報資料庫）

當時時值炎夏的八月，蓋鳴暉奇怪這時吃如此熱燙食物，不怕傷害聲帶嗎？女姐又授以錦囊。「毋須太避忌，做戲時會戒口，無戲做的日子就盡量吃東西。聲帶猶如植物，要讓它千錘百煉，要愛錫它也要讓它經歷風雨，作為演員，飲食也要均衡。」

女姐看着錄影帶，指點她倆做大戲心得，蓋鳴暉問她新人如何入戲及與拍檔對戲，女姐拿着一對筷子作比喻，叫她們當拍檔是鑽石，愛得如癡如醉，產生代入感，自然能投入其中，帶觀眾進入劇中。

「其實當時自己都是新秀，不是能全部領悟，經過歲月磨練，想起女姐的一番話，確是終身受用。」加入戲行後，蓋鳴暉演過多次《鳳閣恩仇未了情》，可見她對女姐的尊重與敬重。

與新光的緣份

1990年蓋鳴暉以「鳴芝聲劇團」文武生初踏舞台演《牡丹亭驚夢》就在新光戲院。這次演出於她十分難忘，因為紅線女也是觀眾。「我飾演柳夢梅，緊張到拎着楊柳枝也震個不停。須知道過往新光戲院是不租給新人演出，那時好似新光是面臨續約問題，放寬了條件，令我這個新人有機會演出大戲院。」

蓋鳴暉是已故粵劇名伶林家聲唯一拜師學藝的女徒弟。（網上圖片）

這數十年來，每逢經過新光戲院，幾乎都見到蓋鳴暉演出劇目的宣傳板，難怪她這樣說：「新光猶如我的父母，沒有了我就是一個無父無母的孤兒，這裏孕育了我。這裏經歷了多次未能續租的困境，如不能保育是極可惜的，這是蘊涵香港的歷史，也是很多人的回憶，老一家好鍾意在新光睇戲，雖然舊些但船到車到電車到，交通方便。」

受傷繼續演出

她說新光的設計架構很適合粵劇演出，舞台闊度夠，做大型劇目，過場靚有氣勢。「我特別喜歡它的售票處，設計保留舊時情懷，很應該保留。有指新光在2025年農曆年拆卸，希望期間有武士出手。」

自成立劇團後，演出檔期一個接一個，蓋鳴暉除大戲外，足迹也遍及舞台劇和電視劇，但當中試過多次受傷，令她變得硬淨，也使她把目光放遠。

1994年她參與《寶蓮燈》演出，特意上廣州練功。老師嚴格不斷練習，加上睡眠不足，她打側手翻時扭傷膝蓋韌帶，立即回港就醫，距演出不足一個月，惟有帶傷演出。

1998年她參加「春天舞台」《梁祝》舞台劇演出，飾演祝英台，在演藝學院演出36場。惟在第九場時，從高處跌下來弄傷另一側膝蓋，翌日又要演出日場，大家都感萬分緊張，編劇杜國威對蓋鳴暉說：「不要緊，你冧咗，我找另一人替代。」「找誰代我演呢？其實我自己都想演下去，排練一個多月、演一個多月，是我人生第一個舞台劇演出，也十分鍾愛劇本與劇中角色，於是食住止痛藥繼續演。」服止痛藥的後遺症，令她胃部損傷，並感染了幽門螺旋菌。

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「很多人對我說：『唔得咪唔做囉！』話不是這樣說，我不想錯過這個難得機會，也不想辜負其他人的期望，所以傷都繼續做。成班演員都十分照顧我，那份互相扶持的感覺很好。帶着傷患做戲是好辛苦的，但深明成功非僥倖，經歷多次受傷，我頓悟要珍惜自己一切。」有時她會以自身經歷勉勵後輩，不要輕言放棄。「打不死、不怕痛、不怕難，你想得到成功就要付出。」是她的人生格言。

興趣與職業分不開

由習戲開始，屈指一算，蓋鳴暉在戲行已浸淫了41年，究竟她有幾鍾意做戲？「做戲的重要性，比自己生命更緊要，奉獻一切。小時候我愛看粵語長片中的古裝片；跟媽媽看大戲，見到台上老倌五光十色的服飾，叫我目眩迷醉極吸引，很想成為演員，做甚麼角色也可，上到車就得！」

如今已大大超額完成了。「現在是心願成就了，夢境成真，學嗰樣做嗰樣，將興趣化為職業，職業也是興趣，我是好開心的，今生無悔了。」

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練功與練聲

台上一分鐘，台下十年功，粵劇演員平日練聲練功不能疏懶，蓋鳴暉日復日走馬蕩子（騎馬動作）、跳大架（粵劇表演身段）、耍刀槍劍擊、走圓枱、練筋斗、立腿等。「以上都是基本，我們練功就如其他人做瑜伽般，持之以恒。我無特別練聲，正如女姐（鳳凰女）所說，無事時毋須特別去呵護，訓練聲帶接觸不同情況，我無特別戒口，除了臭豆腐，因為太濃味而已。」

INFO
寧采臣 《聊齋驚夢》賀歲版
演出日期：2月15-18日
演出時間：7:30pm
主演演員：蓋鳴暉、吳美英、陳鴻進、陳嘉鳴、呂洪廣、黎耀威、梁心怡
地點：北角新光戲院
票價：$140至$500（除$500票價外，其他設有60歲或以上高齡、殘疾人士、全日制學生及綜援人士半價優惠。）

記者：周美好
 

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