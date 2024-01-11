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記者實測︱直擊2日1夜東瀛遊$499山姆團　團友搶購10大必買清單抵唔抵？

家事百科 19:08 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

記者實測直擊2日1夜東瀛遊山姆團!

深圳山姆超市成為港人假日掃貨好去處，近來很多旅行社都加入這個戰團，紛紛推出山姆購物團，價格由最平的$99至$699不等，TOPick記者日前參加了團費$499東瀛遊2日1夜的山姆購物團，當中包送2人一張一年會籍山姆會員卡，記者實地考察食玩買，還整合了10大必買的賀年食品，以及團友10大精選必掃筍貨！

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2日1夜行程

由於導遊想團友有更多時間購買，所以將兩日的觀光景點在首日完成，第二天早餐及午餐過後，就直闖山姆瘋狂掃貨。

當日記者隨團出發，需自行過關到達羅湖口岸集合，團友有60位，兩架旅遊巴坐滿，第一站旅遊巴直駛東莞的酒店食圍餐醫肚，然後到第一個景點「西溪古村」觀光，逗留大約1小時，湖邊是不錯的打卡位，裡面還有許願樹、漢服體驗館等，但由於時間關係，未能有足夠時間租漢服影相。

第二站到松山湖八景之首「松湖煙雨」欣賞落羽杉自然景觀，逗留大約1.5小時，團友可以自行租借單車或步行欣賞美景，整個松山湖都是打卡位，風光明媚，門口就有單車租借，有雙人及家庭單車，價錢由人民幣60元起。晚餐享用自助火鍋然後回程酒店，團友還可以選擇唱K或打麻雀。

第二天行程先在酒店享用早餐，然後乘車到另一間自助餐廳任飲任食烤肉及火鍋，約下午1時就出發到山姆的前山店掃貨，由於東莞到深圳需時大約1小時車程，加上塞車，所以到達前山店時約下午2時半，當下車一刻，團友都難掩興奮之情，不少團友都自備空篋購物。到埗後，導遊先協助辦理會員卡，過程約半小時完成，然後就可以入內掃貨。

導遊預留了2.5小時的掃貨時間，記者實測後覺得時間充裕，還整合了山姆必買10大賀年食品+10大團友掃貨清單，其中售價人民幣39.8元的燒雞是團友的必買食品，人人大讚「抵食夾大件」!另外，由於農曆年快到，不少團友都趁機辦年貨。

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10大必買賀年食品

明年是龍年，不少堅果禮盒、糖果禮盒及朱古力禮盒都以龍年包裝，送禮大方得體，而過年又點少得鮑參翅肚，推介MM海納百川乾海產禮盒都相當抵買，一盒就有齊所需！

徐福記混合口味新年糖 ¥98／860g

1.徐福記混合口味新年糖 ¥98／860g

糖果型包裝非常吸睛，蓋子翻轉又可變成果盤，一盒有8款口味，口感豐富多樣，深受團友歡迎！

Mamber’s Mark原味松露代可可脂巧克力 ¥69.8／3x45g

2.Mamber’s Mark原味松露代可可脂巧克力 ¥69.8／3x45g

山姆提供試食體驗，食過好食先買，一盒入面分3小盒，拜年拆開送禮可以用3次！

KitKat脆米牛奶朱古力龍年禮盒 ¥128／308g

3.KitKat脆米牛奶朱古力龍年禮盒 ¥128／308g

KitKat的朱古力全部變成龍年造型，十分應節！

Member's Mark 璀璨榛果堅果禮盒 ¥349/1.352kg

4.Member's Mark 璀璨榛果堅果禮盒 ¥349/1.352kg

這款堅果禮盒總共包含了6種堅果，有開心果、巴旦木、榛果、紫衣腰果、碧根果和夏威夷果，還可以當果盤使用。

三海鯨零食大禮包 ¥198／500g

5.三海鯨零食大禮包 ¥198／500g

內裡有韓國進口的烤魚肉乾、烤鰻魚條、香脆魚片及明太魚片，有5種零食，適合乜都想試的大小朋友!

寶藏山楂零食禮盒 ¥99.9／盒

6.寶藏山楂零食禮盒 ¥99.9／盒

minions是大小朋友喜愛的卡通，「奧賽寶藏山楂禮盒」不同平時吃的山楂餅，口味更濃更濕潤，還有6種口味，相對其他糖果較為健康！

招財貓曲奇組合¥129／398g

7.招財貓曲奇組合¥129／398g

超可愛招財貓送禮好意頭，動物形餅乾、奶油夾心曲奇餅乾、日式千層酥餅乾、牛奶朱古力曲奇餅乾、牛奶味棒糕點，曲奇爽脆，貓咪盒還可以循環再用

天虹松塔堅果禮盒¥208/1200g

8.天虹松塔堅果禮盒¥208/1200g

只看造型已經相當吸引！裡面4種堅果不同口味供選擇，而禮盒還可以當成全盒循環再用。

MM果臻好禮堅果禮盒¥168/1.305kg

9.MM果臻好禮堅果禮盒¥168/1.305kg

裡面有6種堅果，低溫烘烤，送禮佳品。

MM海納百川乾海產禮盒¥468/675g

10.MM海納百川乾海產禮盒¥468/675g

高級山海珍饈，裡面有凍乾鮑魚、魚翅、瑤柱等！


整合10大港人必買清單

蟹道師秃黃油蟹黃拌麵 ¥139/盒

1.蟹道師秃黃油蟹黃拌麵 ¥139/盒

很多團友到埗都找這盒蟹黃拌麵，據稱選用清水大閘蟹，新鮮活蟹蒸煮拆蟹件製成。

原味麻糬麵包¥29.8/盒

2.原味麻糬麵包¥29.8/盒

滿滿一大盒，一定食到飽，超高性價比！

Member's Mark泰國進口100%椰子水 ¥79.8/箱

3.Member's Mark泰國進口100%椰子水 ¥79.8/箱

1箱24支，每支200ml，平均¥3.33/支，超平!

Member's Mark 小青檸汁 ¥49.9/組

4.Member's Mark 小青檸汁 ¥49.9/組

一組8支，每次300ml，平均¥6.24/支

Member's Mark 衣物留香珠¥79/樽

5.Member's Mark 衣物留香珠¥79/樽

必買MM衣物留香珠，衣物保持香噴噴每樽足足1.5KG重，有排用，有水漾鈴蘭及海洋清香兩種氣味!

奶龍 ¥269/個

6.奶龍公仔 ¥269/個

山姆超市於12月推出造型可愛的巨型奶龍公仔，大小約91厘米高，與小朋友差不多高度。奶龍公仔質感如一般毛公仔軟綿綿，加上可愛表情，成為大小朋友新寵，香港更一度炒到$400/個，就算沒有買的團友，都抱起奶龍打卡，成為山姆一處景點。

MM美式烤雞¥39.8/隻

7.MM美式烤雞¥39.8/隻

團友極力推薦必買，每隻都相當有份量，一家四口都夠食，抵食又大件！

芝士牛肉卷¥65.9/盒

8.芝士牛肉卷¥65.9/盒

一盒有3包，選自美國進口牛肉，加上濃郁芝士，很多人食過都話好味。

牛肉拌飯料¥75.9/盒

9.牛肉拌飯料¥75.9/盒

一盒有6包，不需解凍，只需將包裝放到沸水中煮約7分鐘，加落白飯即可享用!

安格斯牛肉漢堡¥89.9/盒

10.安格斯牛肉漢堡¥89.9/盒

一盒有6個，用安格斯牛肉製作，微波爐加熱三分鐘即食。

記者小貼士

1.冷凍食物相當抵買，掃貨記得帶保溫袋，山姆都有保溫袋購買，不過每個售價約¥40。

2.不能買未經煮熟的肉類、家禽、蛋回港，即使見到牛扒幾平都好，都不能買。

記者事後訪問了團友John及陳女士，兩人都表示買得開心，滿載而歸，會考慮再到山姆購物，John更極力推介燒雞，而陳女士則多數買乾糧。

東瀛遊老闆禤國全接受TOPick記者訪問，他表示山姆團於去年10月28日開賣，很快1月份的團已經爆滿，現在已經排到2月，更加開了3天團，可以遊覽惠州。問到有些團費低至$99，他就表示不會跟其他旅行社鬥價，不是用賺錢的角度的開團，只是希望給更多港人知道東瀛遊都有辦內地團，能夠成功引人注目已是成功。而東瀛遊都已經加入深圳Costco團，目前反應理想。

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記者:陳麗薇、任薏

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