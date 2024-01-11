【關注中產】議員倡推累進式子女免稅額　陳浩濂︰政府未有計劃採納

▲ 陳浩濂表示，在社會上，甚至在國際間對「中產」的定義並無統一標準。（資料圖片）

立法會今日通過自由黨李鎮強提出的「關注中產階層的需要」議員議案，議員希望政府在多個政策範疇支援中產，包括增加各種稅務寬免，例如累進式子女免稅額，財經事務及庫務局副局長陳浩濂則表示，累進式子女免稅額將大大加重政府財政負擔，政府現時未有計劃採納有關建議。

陳浩濂總結發言時表示，要減輕中產人士經濟負擔，稅務只是方法之一。「事實上，計及免稅額和稅務扣減後，薪俸稅納稅人的整體平均實際稅率只有約百分之八，相比其他稅務管轄區已屬於十分低的水平。」

在辯論中，不少議員關心中產家庭生育的問題。民建聯主席陳克勤透露，港府推出2萬元獎勵金鼓勵生育時，其黨友、花名「黃鑽石」的會計界議員黃俊碩揚言要「攞六萬」，惟數月過去卻未有好消息，陳克勤估計，黃俊碩作為專業會計師，絕對不會因為兩萬元生小朋友，強調如要鼓勵中產生育，除了有金錢上的支援，更重要是令他們覺得整個社會、政府政策都在支持，讓他們覺得生小朋友不是壓力，「不是成天要忙着搵學校，擔心看醫生等問題。」

新生兒獎勵金計劃明天到立法會財委會申請撥款，立法會A4聯盟成員林素蔚建議為中產家庭提供生育津貼，每年資助有0-5歲小朋友的中產家庭2萬元。

政府拒定義「中產」 江玉歡︰怎能精準提供支援？

不過，何為「中產」？提出修正案的自由黨航運交通界易志明提議研究成立中產事務委員會，檢討與中產香港政策或措施，亦為「中產」訂立清晰和明確的定義。

陳浩濂表示，在社會上，甚至在國際間對「中產」的定義並沒有一個統一標準。要為「中產」訂立清晰和明確的定義，就此定期公布相關統計數據，並就此針對其特定需求制定具針對性的政策措施，未必是一個最合適和有效的做法，而採用一個廣泛的定義亦未必對制定政策有幫助。

選委界議員江玉歡則認為，世界上沒有一致的定義是正常，因不同國家和城市的經濟狀況不同。缺乏一致的定義並不足以成為香港拒絕界定中產的理由和擋箭牌，而香港不同媒體和民間，亦會以入息中位數、住宅類別等定義中產。質疑若沒有明確界定中產，怎能精準了解問題及提供支援？

狄志遠︰有年輕護士收入減半都移民

另外，社福界議員狄志遠則形容，今日的中產感到不開心，經常說香港已經不一樣，分享有年輕護士即使收入減半都想移民澳洲，身邊已由一兩成朋友移民，另有一半正計劃移民。狄志遠說，「我想鼓勵她留下，但我找不出令她覺得有說服力的理由，只能說再見，好好保重。」狄志遠續指，自己亦有不少舊同事、舊同學、舊黨友離港，「今日想對這班朋友說，香港仍有不少困難，回來幫幫手吧！」

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責任編輯：趙居逸