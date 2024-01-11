沖繩任你點丨女優河北彩花驚喜現身齊玩遊戲　KC面紅讚節目組：你哋啲Budget用得好好

▲ 河北彩花與《沖繩任你點》眾主持節目分享當藝人的經驗之談。

ViuTV全新旅遊節目《沖繩任你點》節目由5位新鮮出爐的《全民造星IV》藝人黃家灝（KC）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）、卓金樂（Kim）和田曜誠（Tsoul）任主持。

他們到訪日本沖繩玩盡各種特色活動及體驗，盡顯各自的青春活力。觀眾更可透過社交媒體進行即時投票或留言，共同參與節目行程及內容，令趣味及娛樂性大增。

▲ 眾主持各自給河北彩花贈送香港手信。

河北彩花驚喜現身



今晚（1月11日）播出的《沖繩任你點》首集，節目組安排日本知名AV女優河北彩花驚喜現身，與5位主持近距離接觸，一同玩遊戲兼大派福利。

5位主持起初對彩花錄製節目一事毫不知情，當眾人親眼目睹彩花真人後，他們都非常震驚，與彩花互動之後的反應更是拍案叫絕。害羞的希晉：「我唔敢望佢啊，早知望多幾眼！」

▲ 亨仔以結他伴奏 助河北彩花表演唱歌。

亨仔彈結他伴奏

KC更興奮到面紅耳赤，大讚節目組：「你哋啲Budget，用得好好啊！同事收咗我手機，啱啱想影相啊！」欣喜若狂的Tsoul更一度緊張：「嗰個係咩人？我一片空白，佢個樣好熟口面啊！」互動後才認出彩花的Tsoul更抱頭跪地，場面搞笑。



遊戲互動後，5位主持更與河北彩花進一步交流，彩花稱自己想嘗試唱歌，喜愛音樂的亨仔更以結他伴奏，協助彩花表演唱一首歌。

此外，身為演藝界新丁的一囚主持，聽彩花分享當藝人的經驗之談，她更大方談論自己的理想型，令5位主持「獲益」良多。

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