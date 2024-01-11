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觀塘車禍｜痛失愛妻胎兒　丈夫見心理醫生　精神科醫生：喪親後注意8大徵狀

醫生診症室 17:41 2024/01/11

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觀塘前日（9日）發生嚴重車禍，一名懷孕4個月的31歲姓陳女子遭貨車撞倒，頭部重創送院，失去腹中胎兒，家屬連日在病房外守候，至今日（11日）上午10時43分獲告陳婦心跳停頓，施以強心針搶救，惜至11時32分證實不治。陳女丈夫邱先生連日來以淚洗面，今午在親友陪同下會見心理醫生後，離開廣華醫院。有精神科醫生表示，經歷親人離世，自身少不免會意志消沉，建議可以一些方法處理自身哀傷。

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據悉，邱先生痛失愛妻及胎兒後十分哀傷，以淚洗面，今午在親友陪同下會見心理醫生，獲醫生叮囑盡量多加休息。邱先生向傳媒坦言「呢幾晚冇瞓過覺，個腦不停諗番同老婆啲嘢」。他坦言自己情況欠佳，但表示感謝大家為他們祈禱。

事發於昨日下午3時許，一輛中型貨車沿海濱道右轉入駿業街時，陳婦從車頭左至右過馬路，司機疑收掣不及將其撞倒，其頭部重創大量流血，救護員接報到場將其送往廣華醫院搶救，丈夫、家姑、父母連日在醫院病房外守候。

據了解，陳女今次懷上的為第一胎，性別為女兒。在觀塘任職文員的她，在午飯時間到便利店買麵包後，欲到附近公園進食，豈料遇上意外。

對於外間質疑有人亂過馬路，陳婦丈夫昨日接受傳媒訪問時引述警方表示，便利店閉路電視片段拍到其妻子已十分小心過路，「因為佢知道佢有個女喺肚度，所以做咩都好小心！」他指妻子當時先望左邊，見完全無車才行一步，但在行4、5步後，突然有大貨車駛至，最終被撞倒，因此希望網民不要再說其妻亂過馬路。

警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕59歲姓梁肇事貨車司機，他已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。

喪親後小心8大徵狀

精神科專科醫生沈君豪曾接受訪問表示，延長性哀傷疾患最容易發生在至親驟逝或非自然死亡的情況下。對於診斷的準則，如成年人在喪親一年後、兒童或青少年在喪親6個月後，兩者在接受診斷前最後一個月仍每天出現至少以下3種症狀，則有機會患上延長性哀傷疾患：

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此外，部分患者也可能出現以下情況：

  • 把死者物品擺放在生前相同位置
  • 難以想起與死者的美好回憶
  • 很難信任他人
  • 依賴煙草、酒精等
  • 現輕生念頭  

如發現親人持續出現上述症狀及情況，沈君豪醫生建議應盡快帶同親人尋求專業人士協助。

經歷親人離世，自身少不免會意志消沉。不過，沈君豪醫生強調死亡無法阻礙與親人情感上的連繫，因此他建議以下一些方法有助處理自身哀傷：

  • 有人或會選擇不出席喪禮，但其實哀悼儀式有助適應別離
  • 把未有機會說的話「告訴」逝者（可以直接說出或寫信、畫畫等），跟他／她道別，並送上最後的祝福
  • 跟自己信任的人分享哀傷
  • 以適合自己的方法去抒發情感
  • 學習珍惜跟親友相處的時間
  • 繼續跟至親保持心靈上的聯繫，記著即使肉身上離別，但情感連結以及彼此關係永遠不會改變；可透過翻閱相片、掃墓等活動感受與至親的連結
  • 以逝者的人生觀／價值觀去繼續人生旅程
  • 逐漸回復生活規律
  • 學習新的技能或發掘興趣來適應新的角色
  • 放開自己，結識新朋友，擴大社交圈子

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