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子宮頸癌｜流產揭患子宮頸癌　33歲媽一原因切子宮保命　染HPV誘發網民猜與丈夫有關

健康資訊 12:05 2024/01/13

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男女皆有機會感染HPV病毒而患上不同病症。一名內地媽因為一次流產發現患上子宮頸癌，醫生建議她切除全子宮，惟她擔心一旦切除子宮後，日後就不能再生育。最終她為了自己健康和一對子女而動手術，其後又在網上分享康復過程，鼓勵一眾女士：「姐妹們，生病了不要害怕，積極治療，聽醫生話，我們都會越來越好的。」

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該名33歲內地媽周丹在社交平台「小紅書」發文，記錄自己罹患子宮頸癌動手術切除子宮的治療過程。周女育有一兒一女，在去年再次懷上第三胎，惟最終小產導致失胎。

人工流產揭子宮頸組織癌變

其後醫生替她進行刮除子宮組織期間，化驗殘餘子宮組織發現她子宮頸上皮贅生瘤，屬CIN3，俗稱子宮頸癌第零期。子宮頸組織經化驗後發現是HPV-33，屬高危，醫生建議她進行子宮切除手術，以防癌細胞再惡化。

周女當時對於要切除子宮感到焦慮，一來不想再進醫院做手術，覺得很麻煩；二來仍希望保留生育能力。但她考慮到健康和一對子女，明白若不切除的話如同計時炸彈藏在身體裡面，且思前想後再「沒有生育需求」，保險起見最終順應醫生建議。

在2023年12月6日，周女入院做「次全子宮切除手術」，只切除子宮輸卵管和子宮頸，保留卵巢，但日後不能夠再懷孕生育，

「子宮比命重要嗎？」

術後現後遺症 多次出入醫院

她憶述術後第2天，傷口痛得哭出來，肚子脹氣，且有出現便秘情況。術後第5天出院回家，但後遺症陸續出現。術後第7天，她開始出現失禁的情況，需要穿成人紙尿片；入院檢查發現腎功能指數不正常，但造影檢查後發現膀胱和尿道功能正常。在切除手術後第21天，她發文報平安，指失禁情況有好轉，傷口恢復得不錯，只是偶爾活動量稍大的話，傷口會滲血但不影響日常生活，可做簡單家務和育兒，

「昨天還陪著兩個娃出去騎平衡車，一路小跑著追他們，沒甚麼不適。」

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反駁網民言論 為丈夫出軌解話

對此，不少網民留言支持她，指她動刀的決定十分勇敢；同時，有不少過來人留言互相鼓勵，亦建議一些術後護理，祝福她早日康復。不過，有不少網民猜測她感染HPV與其丈夫出軌有關，對方招惹病毒傳染妻子，「遠離渣男」、「一定是男性傳染的」；亦有網民平反不一定是伴侶傳染，有可能是身體免疫力低時感染病毒。

周女回應網民，指自己早在2年前檢查出有HPV病毒，2年後癌變成子宮頸癌，但事前沒有任何先兆。她知道親密行為傳染HPV病毒是最常見的，與丈夫結婚這麼多年，基於夫妻之間的信任和兩個小朋友，她決定不追問，但心知肚明，

「我沒有問他，這麼多年感情一直很好，我這個就是這兩年感染的，肯定時因為他做了啥，但我沒問。因為沒有證據，問了他也不會承認，還搞得自己心情不好，兩個娃娃還小，自己心裡面有數就行了。」

術後一切如常 過來人身份鼓勵病患

周女上周四（4日）更新近況，指失禁問題已經恢復，心情亦明顯好轉。至周一（8日），分享好消息指自己術後的生理期，「感覺除了不出血其他都沒啥變化」。她亦分享自己飲食上亦沒有特別戒口，反而經歷大病後更加想「做點好吃的安慰自己」，甚至有時候喝冷飲，唯一不同是暫時不能拿重物，且夫妻生活亦要3個月後才能夠如常進行。大病過後，她亦有新體會，

「姐妹們，生病了不要害怕，積極治療，聽醫生話，我們都會越來越好的。大家有甚麼想問都可以問，自己淋過雨也想為其他姐妹撐撐傘。」

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宜定期作子宮頸抹片檢查

據本港衞生署學生健康服務資料，HPV (Human Papillomavirus) 即人類乳頭瘤病毒，是一組包括超過150種不同基因型的病毒，其中約40種會感染人類生殖器官 (包括男性和女性) 。HPV可以透過親密行為傳播，部分屬高風險基因型的病毒可引致細胞病變及癌症，如子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等。

子宮頸癌是至今與持續感染HPV有關的最常見癌症，幾乎所有子宮頸癌病例都是由持續感染HPV導致的。以下是4招預防子宮頸癌：

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疫苗非一勞永逸 仍須定期接受篩查

衞生署亦提醒市民，HPV疫苗並不能預防所有基因型的HPV感染，亦不能清除已感染的HPV病毒，即使接種疫苗，成年婦女仍需要定期接受子宮頸癌篩查。當局建議，25至64歲而曾有性經驗的婦女，都應該定期接受子宮頸癌篩查。

罹患子宮頸癌3大症狀

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