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【電子支付】八達通1.25開放的士支付網絡予銀聯及支付寶等　冀聯合打破現金市場

社會 17:51 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

八達通本月25日起將開放八達通支付網絡予銀聯、Alipay HK、內地支付寶等二維碼支付平台。（黃小冰攝）

本港現時有2.1萬名的士司機透過商用版八達通App收款。八達通今（11日）宣布，本月25日起將開放八達通支付網絡予銀聯、Alipay HK、內地支付寶等二維碼支付平台加入；並將為的士司機推獎賞計劃，推薦同業使用商用版八達通App各可獲最高1000元獎賞。

八達通表示，的士司機現時如已透過商用版八達通收費，無須額外申請，只須更新商用版八達通App，就可接受多平台付款。而的士司機收款時，只需在App內輸入收費金額，乘客就可以於八達通流動收款機拍卡付款，或用其他支付平台掃描流動收款機上的二維碼付款，完成付款後將聽到「嘟」一聲。收款機也設「自動快速配對」功能，只要與司機的八達通App配對過一次，就毋須再手動連線或裝拆收款機已可使用。

而為鼓勵的士司機使用八達通收款，的士司機即日起至3月31日，只要成功推薦同業開商用版八達通帳戶，而受薦司機開戶首30日內至少用八達通收取5次滿22元的款項，雙方便即可享100元獎賞。的士司機最多可獲10次推薦獎賞，即最多可獲1000元。新開戶的的士司機亦可獲八達通流動收款機及豁免手續費。

八達通市務總監李玉兒表示，疫後已有逾2000萬人次訪港，其中內地旅客佔8成，為主要客源，他們習慣使用電子支付及喜歡搭的士，為解決乘客乘搭的士難以使用電子支付的「痛點」、滿足市場對電子支付的需求，以及推動電子支付，便全面開放八達通網絡。

她提到，八達通電子支付在的士業的滲透率為60%，希望未來所有的士司機都會使用，又指八達通在的士市場的主要競爭對手為現金，是次與其他支付平台合作就是希望聯合打破現金市場，另歡迎其他支付工具的加入。

被問到會否擔心2025年後收手續費，的士司機就棄用，李玉兒指，的士司機應用八達通收款的金額已累計達10億，相信有新服務後八達通認受性會再提高，有信心的士司機會繼續應用，又指豁免手續費的優惠會最少持續到2025年，屆時會再視乎市場需求決定是否收費。而若收費會收取轉帳金額1%手續費。

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記者：黃小冰

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