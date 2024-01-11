家長必學｜育兒專家解構5句說話　有助培育孩子自信心

▲ 育兒專家解構5句說話，有助培育孩子自信心。

家長都想培育孩子自信心，台灣兒童發展專家王宏哲，近日就在社交平台拍片分享，5句說話可以幫助孩子建立自信心，父母記得留意。

最新影片：

1. 「錯了也沒關係」

王宏哲指出，很多沒有自信的孩子就是害怕犯錯。怕做錯，就會不敢前進，因此家長要告訴孩子，錯了也沒關係，沒有人天生就會。讓孩子知道，犯錯是一種必經的過程，他們就會更勇敢嘗試。

2. 「不用跟別人比，跟自己比」

跟別人過度比較，會讓孩子懷疑自己。因此家長要跟孩子說，跟自己比較就好，有進步就好，讓孩子專注在觀察自己的進步，他就會更有自信。

3. 「過程努力比結果更重要」

很多孩子會因結果不如預期，產生挫敗感，就會失去自信。因此家長要告訴孩子，過程努力比結果更重要，教孩子把重點放在過程的努力跟準備，養成這種習慣，下次就會做得更好。

4. 「你可以哭，我會陪你」

孩子做錯後，如果他的情緒是壓抑，他反而會否定自己，因此家長要跟孩子說，你可以哭，我會陪你。先讓孩子把挺挫敗感好好處理完畢，當他下次又面對同樣的困難時，以平常心、勇氣去面對。

5. 「你可以自己決定」

被過度保護的孩子，通常是自信心最薄弱的孩子，適當的放手可以讓孩子更快成長。家長要跟孩子說，這件事你可以自己決定，以鍛鍊孩子的能力跟責任感，鼓勵做對，孩子會更有自信。

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳