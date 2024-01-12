小一派位︱2024/25年度小一統一派位填表攻略　校長教3招部署增入心儀校機會

▲ 統一派位1月22日至28日交表，尹校長分享小一統一派位甲部及乙部填表3大技巧，採用保守方式排位較為理想。

2024-25學年官立及資助小一自行分配學位已於去年11月公布結果，未獲取錄的學童需參加統一派位。為協助家長們做好準備，TOPick請來浸信會沙田圍呂明才小學尹紹光校長，分享小一統一派位的注意事項及填表策略。

本年度有42,277人申請自行分配學位；有21,086人獲派學位，成功比率達49.9%，創近16年新高。若自行派位超收人數愈多，大抽獎學額就會減少，所以是家長報名統一派位的重要參考指標。

最新影片推介：

家長可使用新增的「小一入學電子平台」於1月22日至28日，將「小一入學申請表」辦理申請手續，以及查閱「自行分配學位」結果，統一派位結果將於2024年6月5日公布。另外，家長可於1月27日或28日，前往指定的統一派位中心，辦理選校手續。

甲部及乙部3大技巧

小一統一派位約佔學校小一學額5成，家長可於甲部選不超過3所任何學校網和的小學，包括住址所屬小一學校網，而乙部受校網限制選擇學校。甲部和乙部的派位學位比例是一比九，因此大量學位會在乙部裏面安排。家長應依照意願將其校網內可供選擇的小學排列先後次序，填入表格內。

技巧一：甲一乙一選報同一學校。在甲部填表方面，尹校長認為若家長心儀的學校在所屬校網內，心儀程度如「非君不嫁」，家長應在甲部及乙部的第一志願填寫該學校，若心儀學校不屬校網內，則只放在甲一，以提高入讀該學校的機會。

技巧二：甲部只填最心儀。尹校長亦提醒，若家長只有一間心儀學校，寧願只填甲部第一志願，放棄甲部第二或者第三志願，以爭取乙部派位機會。

對於跨區選校方面，尹校長提醒，如果家長在「自行分配學位」階段已選擇了跨區學校，建議家長善用「統一派位」甲部不受校網限制的安排，爭取跨校區及較心儀的學校，注意「統一派位」乙部因受校網限制，故未能選擇了該跨區學校。

▲ 尹校長認為移民潮的影響已經是越來越少，所以較受歡迎或者難入的程度沒有減低。（湛斯雅攝）

技巧三：乙部要盡填，盡用所有的選擇機會。在乙部填表，尹校長提到乙部佔統一派位學額的九成，因此鼓勵家長盡用所有選校機會，填滿自己區內的學校，避免系統把學生派分到跨區或者非心儀的學校，令到影響日後小一適應新生活。

在乙部鼓勵家長盡用所有選校的機會，因為系統會把學生派去其他學校，可能派到跨區或者更加遠的地方，令到小朋友日後上學在交通上更耗時。

部署首五志願的排位

尹校長建議，家長採用保守方式較為理想。他補充指有家長誤以為學生移民會令學額增加，但隨著移民潮的影響不斷減低，較熱門學校或區內的學額競爭仍然激烈，難入程度沒有減低。

此外，教育局安排由2023/24學年起，減少公營小學小一「叩門位」，每班一律減收1人。標準班（小班）額為每班25人，叩門位由目前2個減為1個；每班30人的「大班」叩門位，則由3個減為2個，措施變相令原區升讀，甚至熱門學校難入程度沒有減低。

另外，家長應視乎子女派位情況考慮選校排位，如果子女已有學位安排（直資/私校/國際學校）或錄取通知，同時在乙部有心儀學校進行派位，家長可於乙部階段進取一點。否則，建議家長填表時，皆採用保守形式找回自己所屬校網的學校，增加區內升學的機會。

叩門攻略「1-1-1」加誠意分

如果家長最後不滿意統一派位結果，建議家長堅守「1-1-1」填表策略，即在自行分配學位階段及統一派位階段的甲、乙部均選擇該心儀學校為首選。在叩門的時間 ，大部分學校會更加欣賞家長的誠意，感受到家長一心一意對於學校的支持和投入，往往令到叩門成功取錄的機會大增，而考慮學生的申請。

最後，尹校長建議家長為子女選擇小學時，應該先了解子女的特質、性格、能力和興趣，並考慮學校的辦學團體、歷史、位處地區、宗教等因素，為成功入讀一間理想的小學做好準備。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃諾韶