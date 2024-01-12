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腦中風｜15歲中四女生頭痛作嘔　陸運會疑腦中風留醫一日不治　醫生拆解4大警號

醫生診症室 18:37 2024/01/12

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15歲中四女生陸運會疑腦中風昏迷。昨日（11日）灣仔運動場一名15歲姓彭中四女生，在出席陸運會期間突然出現頭暈、頭痛和作嘔徵狀，隨後暈倒並陷於昏迷，由救護車送院搶救。消息指，該女生後腦有血管瘤爆裂，懷疑出血性腦中風，於東區醫院腦科病房留醫。可惜事主留醫一日後，情況仍無起色，延至今日（12日）下午1時03分宣告不治。

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TOPick診症室︱男子嚴重便秘拒求醫　至血便揭患直腸癌半年離世　醫生拆解5招+8種食物通便

據了解，該女生為九龍區一間女校中四學生，昨早（11日）8時半到達運動場出席陸運會，負責維持秩序，至上午10時35分突感頭暈、頭痛及作嘔吐，同學發現她不適，於是通知老師及急救員，並將她帶到看台休息。

約半小時後，急救員發現她情況惡化，將她送往運動場急診室，但她突然倒地不起，一度失去呼吸和脈搏，在場人士為她施以心肺復甦法後恢復，並報警將她送院。

港大研究：年輕中風升幅達3成

港大醫學院臨床醫學學院內科學系中風研究組於2022年曾指出，對照過去20年數據，發現本港18至55歲群組的中風發病率，由2001年的每十萬人有39.1人，升至2021年每十萬人有55.7人，同期入住公院者由1,531人升至2,028人，升幅達32.5%。團隊指，每年因中風入住公院病人維持在1.35至1.4萬人，換言之年輕患者佔比一直增加。

為了解年輕中風的風險因素，該研究分析2019年9月至2022年8月期間，431名18至55歲到瑪麗醫院及律敦治醫院求醫的中風病人，發現當中53%患有高血壓、44%患有高血脂、26%曾吸煙、19%患者肥胖，以及17%患有糖尿病；而患有高血壓、高血脂及糖尿病的病人中，分別有33%、64%及23%在中風入院時，才被診斷出上述狀況。

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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中風120口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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