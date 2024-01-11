萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳女主持十強名單　陳貝兒有望第3度獲殊榮

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳女主持十強名單。

TVB大騷《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，當中最佳女主持十強名單之中，陳貝兒之前已憑《無窮之路》系列兩度勇奪《萬千星輝頒獎典禮3》「最佳女主持」獎，且看今年能否第3度再獲殊榮。

萬千星輝頒獎典禮2023丨陳貝兒有望3度奪「女主持」獎 周奕瑋許文軒成「男主持」獎大熱

萬千星輝2023丨最佳女主持十強

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