  • 19°C
香港時間 : 2024111日 (週四) 20:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳女主持十強名單　陳貝兒有望第3度獲殊榮

娛樂 18:34 2024/01/11

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳女主持十強名單。

TVB大騷《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，當中最佳女主持十強名單之中，陳貝兒之前已憑《無窮之路》系列兩度勇奪《萬千星輝頒獎典禮3》「最佳女主持」獎，且看今年能否第3度再獲殊榮。

萬千星輝頒獎典禮2023丨陳貝兒有望3度奪「女主持」獎　周奕瑋許文軒成「男主持」獎大熱

萬千星輝2023丨最佳女主持十強

  • 陳貝兒    慈善星輝仁濟夜、無窮之路III - 無垠之疆、萬千星輝賀台慶
  • 陳庭欣    東張西望、慈善星輝仁濟夜、歡樂滿東華2023
  • 車婉婉    中年好聲音、中年好聲音2 
  • 蔡思貝    貝遊英倫、貝遊歐洲
  • 李佳芯    身體最誠實、日本18種住法
  • 梁芷珮    澳洲潮什麼、南極潮什麼
  • 麥美恩    獎門人感謝祭系列、請1日假去旅行、博愛歡樂傳萬家、星光熠熠耀保良、TVB繼續創新節目巡禮2024、萬千星輝賀台慶
  • 吳幸美    東張西望、萬千星輝賀台慶
  • 潘靜文    J Music、萬千星輝賀台慶
  • 黃翠如    膽粗粗‧HERE WE GO、煮東煮西

最新影片推介：詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

萬千星輝頒獎典禮2023丨鄭子誠爭最佳男配角獎　完美奸人轉型成功被睇高一線
19:14 2024/01/08
萬千星輝頒獎典禮2023丨鄭子誠爭最佳男配角獎　完美奸人轉型成功被睇高一線
萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇表現亮眼成新代打女　演技進步有機奪女飛躍
13:51 2024/01/09
萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇表現亮眼成新代打女　演技進步有機奪女飛躍
萬千星輝頒獎典禮2023丨何依婷演佘詩曼徒弟人氣急升　棄Big Four高薪厚職選港姐
18:00 2024/01/10
萬千星輝頒獎典禮2023丨何依婷演佘詩曼徒弟人氣急升　棄Big Four高薪厚職選港姐
萬千星輝頒獎典禮2023丨單立文收入圍通知以為遇電騙　豹哥憑熊樹仁爭視帝寶座
今日 17:06
萬千星輝頒獎典禮2023丨單立文收入圍通知以為遇電騙　豹哥憑熊樹仁爭視帝寶座
萬千星輝頒獎典禮2023丨歷低潮期轉戰電視圈成功入屋　林子善「超級喊包」成男配大熱
今日 16:34
萬千星輝頒獎典禮2023丨歷低潮期轉戰電視圈成功入屋　林子善「超級喊包」成男配大熱

你可能感興趣

萬千星輝頒獎典禮2023丨鄭子誠爭最佳男配角獎　完美奸人轉型成功被睇高一線
19:14 2024/01/08
萬千星輝頒獎典禮2023丨鄭子誠爭最佳男配角獎　完美奸人轉型成功被睇高一線
萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇表現亮眼成新代打女　演技進步有機奪女飛躍
13:51 2024/01/09
萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇表現亮眼成新代打女　演技進步有機奪女飛躍
萬千星輝頒獎典禮2023丨何依婷演佘詩曼徒弟人氣急升　棄Big Four高薪厚職選港姐
18:00 2024/01/10
萬千星輝頒獎典禮2023丨何依婷演佘詩曼徒弟人氣急升　棄Big Four高薪厚職選港姐
陳貝兒 綜藝節目 娛樂人物職業 無窮之路 TVB 萬千星輝頒獎典禮

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月11日 時間16:05）
觀塘車禍｜觀塘31歲孕婦懷胎4月遭貨車撞　親友透露胎兒不保擬流產
觀塘車禍｜觀塘31歲孕婦懷胎4月遭貨車撞　親友透露胎兒不保擬流產