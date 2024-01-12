北上消費｜深圳揼骨跣低韌帶撕裂 港女花$5萬做手術 店方一理由拒全數賠償

深圳水療中心大受港人歡迎，不少人都會趁周末北上鬆一鬆。不過日前《東張西望》報道，一名香港女子光顧水療中心時，因地面濕滑跌倒，導致韌帶撕裂，最終要花費5萬元做手術，事主向水療中心追討賠償時，對方僅願意承擔一半醫療費，令她大感不滿。

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事主阿恩曾光顧內地一間位於福田的水療中心兩次，認為性價比高，不過最近一次卻遇上意外。她憶述當日在水療中心去廁所時摔倒在地，當她欲站起來時，卻因拖鞋底太滑而再次跌倒，令她痛得當場大叫。阿恩指當時看到馬桶內一直有水湧出，令滿地都是水，隨即大喊，清潔工人見狀馬上將她扶至服務台。服務人員欲為她搽藥酒，她拒絕並表示自己要報警及見經理。

阿恩隨即被送至附近的醫院，惟按內地規定，治療前要先付5000元人民幣的留院費，令阿恩想返回香港治療。不過水療中心就表明，若她返港治療，中心不會作出任何賠償，因保險承保範圍只限內地，又表示「該負的責任我們會負，不應該負的，你一毛錢都拿不到」。阿恩只好讓家人轉帳，並在內地接受治療。

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中心僅願意賠一半：成年人有責任

阿恩其後被診斷為後韌帶撕裂，醫生建議她接受手術，費用為5萬元人民幣。水療中心方就表示，個案已交由保險公司跟進，至於保險公司就指成年人要有注意自身安全的責任，並對意外負責，所以場所責任不會超過一半，即2.5萬元人民幣。水療中心方面雖願意賠償，不過就要求阿恩簽署協議書，

「個份協議書係完全不合理嘅，係講話我自己跑，之後喺嗰度跌親嘅；跟住又話簽咗呢份嘢之後就以後不再追究......梗係唔簽啦，根本無誠意！」

另外，水療中心表示會免費提供阿恩家人不超過7天的酒店客房一間，然而阿恩最後在內地住院十幾天，水療中心的安排令她大感不滿，並因拒絕簽署協議書，只好自掏腰包做手術。由於撕裂情況嚴重，醫生需要在阿恩腳踝及小腿取出部分筋腱用以重建，共縫20針。阿恩憶述手術後的痛楚，「我係不停撳（鎮痛泵），嗰個嘢本身係用3日，1日半已經畀我用晒......痛到不得了。」

事主欲採取法律行動

阿恩住院十多日，水療中心一直未有派人跟進，返港後阿恩的腿傷逐步康復，不過她就相當後悔北上玩樂的決定，

「無諗過去水療中心玩會跌到咁樣，日後都唔知第時行路會唔會趷下趷下㗎......咁後生就搞成咁，之後會點算啊，仲有屋企人、小朋友要照顧。」

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節目組致電水療中心查詢，對方表示金額是保險公司的決定，參考了相關案例後才判定，「他們判定雙方都有責任，不是某一方的責任」；中心又提到成年人有自我保護的責任義務，故阿恩亦有責任。中心又指，事發時廁所有擺放「小心地滑」指示牌；不過阿恩就表示當時指示牌放在垃圾桶旁邊，或有誤導之嫌，事件演變成羅生門。阿恩認為自己不至一半責任，又認為水療中心不應將責任全推卸至保險公司，故她決定採取法律行動。

蘇文傑律師指出，如要索償須有現場環境凌亂致意外發生的證據，如當時環境濕滑等影片紀錄，其次亦要證明意外是當天導致的，最後要證明自己的傷勢以及後續治療金額，如醫院的收費證明等。

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