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飯戲攻心2丨陳詠燊率 「飯團」 現身婚禮賀新人　張繼聰陳湛文楊偲泳送祝福

娛樂 18:53 2024/01/11

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「飯團」陳詠燊、張繼聰、陳湛文及楊偲泳闖入三場婚禮，親身祝賀新⼈。

賀歲片《飯戲攻心2》當中有三場大型婚宴，而早前在官網特意向廣大市民誠徵史上最有福1月新人，反應非常熱烈。

「飯團」從150對參加者選出了3對新人; 並由「飯團」一家包括陳詠燊（Sunny）、二佬張繼聰、三佬陳湛文，以及「證婚律師」楊偲泳（Renci）聯同活動MC歡樂馬介休成員Rico及翬哥等人，於1月6日闖入三場冧冧婚禮，親身到場祝賀新⼈永結同⼼。

《飯戲2》一家加持
 
首場婚宴於Hotel ICON舉行，「飯團」特別連同主家兩席乳豬一同進場，場內同時播起《飯宴歌》為一對新人送上祝福。新人講到二人拍拖時期為疫情最嚴重之時，《飯戲攻心》是他們難得在戲院欣賞的電影，所以好喜歡這家人。

二人提及今集金句「婚姻係夢想，婚禮係硬仗」，他們指：「婚姻係夢想，好多謝大家為我實現這個夢想；婚禮係場硬仗，都好多謝大家為我去打這一場仗，同時很感謝《飯戲》一家的加持。」

賓客歡呼興奮

及後，「飯團」們隨即趕往第二場位於帝京酒店的婚宴，為另一對新人送上祝福，有趣的是新郎跟《飯戲攻心》中的陳氏兄弟一樣都是姓陳，同樣也是三兄弟，非常有緣！敬酒時阿聰挽着換上裙褂的新娘，Renci則挽着新郎聯同導演跟三佬一同進場，引起全場賓客歡呼 。
 
當「飯團」一家去到最後一場婚宴為最後一對新人送上祝福時，現場一播《飯宴歌》賓客與兄弟姊妹團都顯得相當興奮，更有一圍大叫「張繼聰」，場面非常哄動。

在問答環節中，新娘被問到「而家如果畀你揀多次，你會寧願揀嫁俾二佬、三佬、導演定都係老公？」，作為老師的她即時發揮急才大方回應：「想要老公的外殼，二佬的智慧，三佬的說話技巧，最後當然要有導演的編劇才能！」抱着「我全都要」的精神令Sunny即時大讚新娘子：「講得好！」

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為阿聰送生日驚喜

現場除有「飯團」為新人送上祝福外，這對新人更反傳統為阿聰送上生日驚喜，阿聰正日生日為1月11日，當時台上突然推出有結他及電單車造型的生日蛋糕，並自發全場大合唱生日歌為阿聰提早慶生，阿聰更與一對新人一同許願及吹蠟燭，度過完美兼幸福美滿的晚上。
 
對此阿聰表示：「好開心大家為我安排了神秘切蛋糕儀式，在別人的婚禮上切餅令我感到畢生難忘，剛相識不足一分鐘就切蛋糕，全場為我慶祝。另外拍《飯戲》這兩年來都是王菀之生日，想不到我都有機會在《飯戲》的活動中慶祝，所以好開心，生日願望希望票房大賣！」

參加婚宴感受深
 
完成三場婚禮後，眾人都有分享自己過往的經驗以及感受，阿聰率先講到：「我覺得婚禮當日十分漫長，但又一瞬即逝，好忙但又好快過去。而我覺得最浪漫一刻便是所有兄弟姊妹送我們上房，幫手整理物品後，剩下我和老婆二人叫宵夜，直到現在我都很記得老婆那刻的笑容，她望着我笑一笑，有我們終於成為夫婦的感覺。」

Sunny則講：「我跟太太是中學同學，結婚時的註冊儀式在中學禮堂中舉行，當年的訓導主任為我們致辭，整個回憶都很開心。」陳湛文自爆落下男兒淚一刻竟然不是簽紙時，他說：「我跟阿聰一樣，當日忙到沒有空間去體會得好深。最感動是向爸爸和外父敬茶，大家講一些男人說話時激動落淚，反而在簽紙時沒有喊，整體就是忙到會唔知自己做緊咩。」

而問到Renci心中的理想婚禮是怎樣時，她回應：「我的理想婚禮是出國，希望兩個人去環遊世界，對我來說便是最好的婚禮，我好佩服他們，聽完都有點怯，可以參考他們所說先放料收人情，再作打算。」
 
而陳湛文和Renci都有留言生日祝賀給二佬，Renci先講到：「希望他的兒女快高長大，精乖伶俐，阿聰同阿Kay越來越甜蜜，俾多點甜蜜學習例子給各大男士。」陳湛文說：「祝佢越來越有型、靚仔、越來越多戲，快點成為影壇一哥，再搬更大的屋，招待我們全部去玩。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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