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澳牛情懷丨佐敦道澳牛有性格兼有香港特色 資深食客：有效率少說廢話實事求事

休閒消費 19:05 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

澳洲牛奶公司甚具香港特色。

總覺得，懂得欣賞佐敦道澳牛是一類人，不懂欣賞的又是另一類人。我很喜歡此店，故看見那些大肆嫌棄呢樣嗰樣的，其實也沒甚麼好說，若嫌貴、嫌趕頭趕命、嫌只收現金麻煩……大可不去幫襯。

我非常喜歡此店，在這幾年那麼多老店消失的情況下，直情感恩香港仍有佢。試過忽然在家肚餓時想起其厚蛋治，「澳」癮大發，開車在佐敦道要找泊車處也嫌煩兼慢，於是直接call過海的由港島直駛到店門口。又試過在外地回港一落機，即使在外地飽嘗異國美食，我的「香港胃」始終最愛香港，少說廢話，叫司機從機場直奔醫肚。

靚太廚房
【靚太廚房】酸辣惹味涼拌薯仔絲　一個動作令薯絲爽脆不變色

所有茶餐廳都有賣蛋治，但唯獨此處的蛋治又厚又滑又香又不肥膩，因此店有專人負責炒蛋，專業水準級只此一家，我在香港找不出有別處更勝一籌，其蛋治能讓人咬一口就有「排咁耐係值嘅」的幸福和心動感。通心粉是我長大後不吃的東西——但唯獨在此必吃。那個通心粉湯底再加少少胡椒粉……噢……直情一邊歎一邊讚歎：「活着多好！」當然，要叫多碗雙皮奶才叫圓滿。

對於那些期望自己會受到貴賓般招待，又或抱持着付錢就是大爺的食客，此店當然唔啱佢哋。這裏是有性格的，其實亦很有香港人特色——做出來的品質要有水準、最緊要有效率、少說廢話、實事求是、直接但並非無禮——那不就是我們香港人的性格？！其實，作為其資深食客，我從沒受過無禮待遇。

侍應阿哥們無疑是超高效率的，完全不講多餘說話，但見你需要圓凳放東西，亦會以光速動作無聲無息地把圓凳放在側旁，侍應阿哥們這種一眼關七的細心，我反而覺得食客是要理解到香港人的快人快語、快手快腳、不做作不矯情之特色，才能領略到這種「自己友」之默契。

所以說，欣賞此店是一類人，不懂欣賞的又是另一類人，當中分野未必只是口味的問題，而是對這個地方的文化有幾多理解和體會。

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撰文 : 利嘉敏

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