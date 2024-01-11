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【財案2024】新民黨倡動用外滙基金撐港股　葉劉：買市盈率低、派息高、不會倒閉的

政治 19:03 2024/01/11

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新民黨倡調整外滙基金投資成分支持港股。（戴朗希攝）

新一份財政預算案將在下月公布。新民黨今日與財政司司長陳茂波會面提24項建議，包括︰樓市「全面撤辣」；調整外滙基金投資成分以支持港股，並研究進一步下調股票印花稅的空間。

新民黨認為，股市不振，不單代表財富蒸發，一旦被別有人心的人大幅拋售，有可能引發金融危機，認為港府需向市民發出明確訊號，穩定信心，但財政儲備大跌至6707億元，需要物色可動用的公共資金，因此建議政府指示金管局調整投資組合的成分，增撥一定份額，例如5%投資於香港股市，購買優質上市公司的股份。具體可研究訂立派息比率及市盈率等基本條件，確保投資風險可控。

買哪些呢，買市盈率低、派息高，甚至市值低過資產，不會倒閉、非常穩建的。投資者不入市，因為不知底在哪裡，政府帶頭投資又不同。

                    ——新民黨主席葉劉淑儀

樓市印花稅方面，新民黨主席葉劉淑儀表示，雖然去年施政報告中，已把買家印花稅和新住宅印花稅的稅率由15%減至7.5%，但住宅樓宇買賣宗數及私人住宅信價指數仍在低位，她認為相關稅項「是時候撤！」

新民黨又提議政府研究開徵超級奢侈品稅，例如在購買制造大量碳排放的私人遊艇及私人飛機時徵稅，一方面增加庫房收入，同時向外界發出決心減碳的訊息。新民黨副主席黎棟國表示，十分關注政府財赤的問題，他指政府近年的支出十分大，收入卻有所減少，敦促政府在財政預算案清楚說明如果解決財赤的問題。

立法會議員何敬康稱，旅遊業復甦未如預期，新民黨建議推出「訪港旅客消費折扣券」，旅客可憑在香港商店消費的單據，兌換消費額當中的10%至15%面值的酒店住宅折扣券，鼓勵旅客延長在港逗留時間。

新民黨另提議調低烈酒稅，以刺激本地經濟，除了能為酒業及餐飲業注入動力，亦有望將香港打造為高端烈酒拍賣中心。

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記者：戴朗希

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