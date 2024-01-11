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北上消費丨施焯日行仔到山姆報掃貨　黃嘉雯開煙花海鮮生日宴：人均消費不用1千元

娛樂 19:18 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《關注關注組》主持Jessica、Honey、鄧梓峰、Carmaney及區竣陞。 （左起）

由鄧梓峰、廖慧儀（Jessica）、黃嘉雯（Carmaney）、何泳芍（Honey）、施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）及區竣陞主持的J2節目《關注關注組》，前晚（1月9日）一集主題是近排大熱的「北上消費」。

據資料顯示，平均每月有500萬香港人人次北上消費，港人在內地吃喝玩樂，已成為新常態。而內地的連鎖超市山姆，近日獲港人熱捧，到該店搜購美食、日用品，花費以千元計，非常狂熱。

在前日的《關注關注組》內，兩位主持Arthur與行仔專誠去到珠海的山姆超市，體驗這份熱潮。他們由屯門出發，約1小時車程抵達目的地。

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Arthur與行仔由屯門出發，約1小時抵達珠海山姆超市。

到山姆超市狂掃貨

首要任務是付費辦理會員證，入場後他們進行各顧客都做的指定動作---試食。場內有各類型試食攤位，由朱古力、生果到熟食應有盡有，假如每檔都光顧，足夠一餐。Arthur跟行仔今趟「紅到」內地，被一班香港顧客「捕獲」合照，成為店內「新景點」。

最後他們買了店內熱賣產品小青檸汁、急凍片皮鴨及菌菇脆返錄影廠，跟其他主持分甘同味。

在昨日（1月10）J2 IG播出二人在山姆超市的街訪，被訪的港人消費700多到1500元不等，絕不手軟。

Arthur接受訪問稱，今次是第一趟去山姆超市，他表示的確吸引︰「之前阿媽有講過，今次發覺啲嘢真係幾平，同屋企人去行下散步又舒服，又成日有新貨睇。」他話該店的小牛角包、蟹粉麵同熱炒的奶龍公仔都非常吸引。

二人即買即食伯爵瑞士卷。

黃嘉雯深圳開生日會

節目中，Carmaney提到早前在深圳辦生日會，地方是一間具希臘風格的海邊民宿。她接受訪問時表示印象難忘︰「今年係我嘅Big Year所以都想搞啲特別，睇資料知道嗰今次搞生日會嘅地方，有好多網紅打過卡。民宿方面亦好好，開group同我哋溝通傾點搞，有專屬嘅管家負責，仲拍埋片提供實境。」

該處吸引的地方是單幢獨立屋出租，房間同花園坐擁無敵大海景，能夠舉辦夢寐以求的戶外晚宴。

黃嘉雯早前在深圳開生日會。

Carmaney透露今次場地佈置、豪華海鮮晚宴連2日1夜住宿使費，人均消費都不用1千元。

她大讚︰「食物係幫襯就近海鮮酒家，價錢好抵之餘，鮑魚刺身、生蠔應有盡有，食物份量多仲要好味，第二日仲可以去埋網紅餐廳打卡，揼埋骨至返香港，真係誠意推薦。」對於近排大熱的山姆超市，她笑言早在超市未「發跡」時已行過，自己很早已北上消費。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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