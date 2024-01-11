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萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳男主持十強名單　周奕瑋許文軒叮噹馬頭

娛樂 19:37 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳男主持十強名單。

TVB大騷《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，最佳男主持十強名單已公布，此獎被視為周奕瑋與許文軒之爭，而二人亦都打入男飛躍進步男藝人十強。

萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋入圍飛躍男藝人10強　Jarvis獨挑大樑主持頒獎禮盡騷功力

萬千星輝2023丨最佳男主持十強

  • 區永權    東張西望、歡樂滿東華2023
  • 周奕瑋    娛樂頭條、萬千星輝頒獎典禮2022、博愛歡樂傳萬家、周遊關西、超級毛特兒大賽、萬千星輝賀台慶
  • 許文軒    娛樂頭條、勁歌金榜、請1日假去旅行2、中年好聲音2
  • 洪永城    成人教科書、阿媽唔信我去亞馬遜
  • 黎諾懿    爸知弊！你嚟湊吖！、隨懿深度行
  • 林正峰    獎門人感謝祭系列、TVB繼續創新節目巡禮2024、萬千星輝賀台慶、溜走的真味
  • 林溥來    東張西望、開卷、萬千星輝賀台慶
  • 李思捷    思家大戰
  • 陸浩明    健康必殺食、明愛暖萬心、我要瞓鬥、星光熠熠耀保良、TVB繼續創新節目巡禮2024、萬千星輝賀台慶
  • 冼靖峰    J Music

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聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多

撰文 : TOPick柴犬出動

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