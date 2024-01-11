萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳男主持十強名單　周奕瑋許文軒叮噹馬頭

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳男主持十強名單。

TVB大騷《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，最佳男主持十強名單已公布，此獎被視為周奕瑋與許文軒之爭，而二人亦都打入男飛躍進步男藝人十強。

萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋入圍飛躍男藝人10強 Jarvis獨挑大樑主持頒獎禮盡騷功力

萬千星輝2023丨最佳男主持十強

區永權 東張西望、歡樂滿東華2023

周奕瑋 娛樂頭條、萬千星輝頒獎典禮2022、博愛歡樂傳萬家、周遊關西、超級毛特兒大賽、萬千星輝賀台慶

許文軒 娛樂頭條、勁歌金榜、請1日假去旅行2、中年好聲音2

洪永城 成人教科書、阿媽唔信我去亞馬遜

黎諾懿 爸知弊！你嚟湊吖！、隨懿深度行

林正峰 獎門人感謝祭系列、TVB繼續創新節目巡禮2024、萬千星輝賀台慶、溜走的真味

林溥來 東張西望、開卷、萬千星輝賀台慶

李思捷 思家大戰

陸浩明 健康必殺食、明愛暖萬心、我要瞓鬥、星光熠熠耀保良、TVB繼續創新節目巡禮2024、萬千星輝賀台慶

冼靖峰 J Music

最新影片推介：詹天文專訪