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妳不是她丨夏莉情大變原因揭盅　黃庭鋒鄒兆霆打通宵耗盡體力

娛樂 19:53 2024/01/11

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《妳不是她》

TVB劇《妳不是她》在明晚（1月12日）播出大結局，究辦女主角夏莉（馮盈盈飾）真身到底是甚麼，除有網民懷疑夏莉與愛貓Nana交換靈魂外，亦有網民憑藉7G電話這個線索推測夏莉是未來人。

這謎團在昨晚（1月10日）的《妳不是她》終於揭盅，不少網民大嘆意料之外。當日夏莉與林信（丁子朗飾）撞車時，原來當時另一個時空的夏莉與林信亦同樣鬧分手兼撞車，不同的是在另一個時空主動提出分手的是林信，負責駕車的是夏莉。

妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己

《妳不是她》

由於兩個時空的夏莉及林信差不多於同一個時間點撞車，這個巧合造成兩個時空的夏莉對調身份。

原本的夏莉去了另一個時空後，由於該個時空的林信於車禍現場死亡，導致夏莉以殺人罪被即場逮捕，配以滂沱大雨畫面及暗黑氛圍，令劇情更趨緊湊。

《妳不是她》

庭鋒笑言「耗盡體能」

昨晚黃庭鋒演出亦相當精彩，繼之前晒肌挑戰體能之巔後，這次再下一城挑戰身手。昨晚劇情講述夏莉為幫林信家姐林善（車婉婉飾）救回被擄走的Anson（林景程飾），竟背著林信找其好友阿Man（黃庭鋒飾）幫忙，並與洛妍（郭柏妍飾）及其男友Kenny（鄒兆霆飾）展開混戰。

在1分半鐘的對打戲中，除盈盈及郭柏妍的女人交狠辣又吸睛外，庭鋒與鄒兆霆的拳頭交亦不容忽視。

《妳不是她》

兩名猛男除了在地上瘋狂扭打兼互摑，更由地下打到跳上梳化再齊齊碌回地面，當中庭鋒更先後被郭柏妍以玻璃樽及棒球棍打頭。

談到該場動作戲，庭鋒笑言是「耗盡體能」，皆因拍了整整一個通宵，很多動作都是「即學即打」，並笑言拍攝最大障礙是二人身上的背心：「好難呀真係，一來個地方細，二來原本諗住只係簡單拉扯戲，因為著住背心做唔到個效果，所以臨場變陣一嚟就要滾完落地再跳上梳化，同埋要用拳頭對打。」

而一直暗戀夏莉的阿Man，自劇情爆出是其認識夏莉在先、並忍痛讓愛予好友後，即贏得不少網民同情及支持！昨晚阿Man捨身為夏莉出頭後，不但換來阿信呷醋兼鬧爆，更遭夏莉狠心撇清關係，最終傷心過籠的阿Man失神下炒車、並因頭部重創再度入院。

《妳不是她》

癡情Man無私犧牲

阿Man的「悲情男二」遭遇，加上庭鋒情深眼神及經常有口難言的失落表情，令阿Man的「無私犧牲」人設更加突出，有網民直言：「睇完套戲阿Man超級加分！」為庭鋒吸獲不少人氣。

對於獲網民力撐，庭鋒笑言開心又感恩，並感激監製及編審賜予好角色：「我個角色對夏莉嘅愛係唔係想拆散佢同林信，而係真係一直只係想付出，所以先令到個角色咁感人同埋入屋。」

庭鋒更搞笑謂：「我之前拍親劇都係九死一生，今次就令大家覺得我好慘咁。總之能夠令觀眾投入到又睇得肉緊，我已經好開心。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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妳不是她 電視劇 TVB 黃庭鋒

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