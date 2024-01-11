【流感爆發】本港踏入冬季流感高峰期　首周35宗嚴重15人死亡

▲ 本港已踏入冬季感高峰期。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（11日）宣布，根據截至1月6日（上周六）的監測數據，本地季節性流感活躍程度繼續上升，並已超越基線水平，表示香港已踏入冬季流感季節。過去一周有35宗感染流感的嚴重及死亡個案，其中2名兒童情況嚴重，另有15宗死亡。防護中心預期，未來數周流感的活躍程度會進一步攀升，提醒社會各界應提高警覺並加強個人保護措施，以應對流感。



繼去年最後一周公立醫院流感入院率錄得高於基線水平後，衞生防護中心公共衞生化驗服務處和醫院管理局收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比亦於截至1月6日的今年第一周(21023年12月31日至2024年1月6日），升至超越基線水平的11.77%，而其間檢測出的流感病毒主要為甲型（H3）流感，約佔77%。

在第一周所收集的8,671個呼吸道樣本中，有1,021個樣本（11.77%）對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應。已分型的流感病毒檢測包括66株（7%）甲型（H1）流感、775株（77%）甲型（H3）流感及166株（16%）乙型流感。流感病毒陽性百分比（11.77%）高於9.21%的基線水平，並高於前一周錄得的8.49%。

同期，公立醫院流感入院的比率也進一步上升至每一萬人0.68宗，高於0.25的基線水平，及高於前一周錄得的0.58。其中0至5歲幼童的入院率急升，由對上一周每1萬人口計，有1.71宗，大幅升至第一周有3.82宗，即近1萬名幼童即有4宗感染流感入院。

而在第一周，急症科流感病類症狀組的比率為217.9 宗（每1,000個有診斷碼的求診個案計），高於前一周的201.0宗。

此外，流感樣疾病爆發的數字自聖誕及新年假期結束後也出現上升，截至1月6日的一周共錄得11宗院舍／學校的相關爆發報告，涉及47人。該11宗爆發個案分別發生在小學（2宗）、安老院舍（3宗）、殘疾人士院舍（3宗）、醫院（2宗）和特殊學校（1宗）。而第二周首４天（1月7日至10日）的數字更出現倍增，衞生防護中心期間共接獲21宗院舍／學校的相關爆發報告，涉及91人，小學和學前機構分別佔了13宗和2宗。

▲ （衞生防護中心）

過去一周15宗流感死亡 2幼童情況嚴重

死亡個案方面，第一周有33宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，其中15宗死亡，對比前一周錄得的23宗個案，當中10宗死亡，數字亦進一步上升。

而第一周及第二周首4天（1月7日至10日），共錄得2宗兒童流感相關的嚴重併發症個案，包括一名13個月大的女嬰，感染甲型（H3）流感併發腦炎，另一名11歲男童同樣染甲型（H3）流感併發嚴重肺炎，兩人均沒有接種今季流感疫苗。

防護中心表示，不少學校於流感季節或會出現流感樣疾病爆發，為減低流感在校園傳播，學校應採取額外措施，主動每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童。學童和教職員如出現發燒，不論有否呼吸道病徵都不應回校。另外，學校如察覺出現發燒或呼吸道感染的學童或教職員人數有所增加，應盡早通報中心以開展流行病學調查及採取適當的控制措施。衞生防護中心已發信通知學校留意，而中心也會向醫生、醫院和院舍發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施，一同應對流感。



本港的流感季節一般為期8至12周。衞生防護中心發言人表示，參考以往的監測數據，病毒的活躍程度會在進入流感季節後持續攀升一段時間才會到達頂峰，市民尤其是有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡早接種流感疫苗以減低重症和死亡的風險。

此外，高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，而市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微亦應佩戴外科口罩，不應上班或上學，及盡早向醫生求診，以減低傳播風險。

新冠肺炎個案上升 JN.1佔死亡及嚴重個案一半

另外，在第一周，化驗所對新冠病毒核酸檢測陽性個案為538宗，較前一周354宗，上升近52%。而公共衞生化驗服務處在第一周收集的7,102 個呼吸道樣本中，有483個樣本（6.80%）對新冠病毒呈陽性反應，對比前一周為324 個樣本（4.88%）。

而第一周共錄得30宗新冠病毒嚴重個案及經初步評估為死因與新冠有關的死亡個案，對比前一周為11宗。由去年1月30日以來，累計經初步評估為死因與新冠狀病毒有關的死亡個案為1,014 宗（截至 2024年1月6日）。

在第一周，中心錄得6宗學校/院舍爆發報告，共涉25人，而前一周5宗爆發共涉34人。在第二周的首4天（1月7至10日）則錄得7宗在學校/院舍爆發，共影響32人。

按照新冠病毒嚴重及死亡個案樣本進行基因分析，結果顯示XBB及其後代譜系佔所有分析結果樣本約50%，與前數周相比其比例有所下降。而JN.1 亞系變異株的流行率有所上升，同樣佔所有樣本約50%。

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責任編輯：吳雋妍