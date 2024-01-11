萬千星輝頒獎典禮2023丨飛躍進步女藝員十強名單　傅嘉莉大熱何沛珈黑馬

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2023》飛躍進步女藝員十強。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，飛躍進步女藝員十強名單已公布，當中候選人之一傅嘉莉憑《香港人在北京》演出受注目，被視為該獎項大熱。

另外，一向受TVB重用何沛珈，在演劇集及主持節目以至當大騷司儀皆有不俗表現，被視為隨時有可能黑馬跑出。

萬千星輝頒獎典禮2023丨傅嘉莉憑《香港人在北京》人氣急升 獲提名「最佳女配」+「女飛躍」

萬千星輝2013丨飛躍進步女藝員十強

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