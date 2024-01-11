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萬千星輝頒獎典禮2023丨飛躍進步女藝員十強名單　傅嘉莉大熱何沛珈黑馬

娛樂 20:22 2024/01/11

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《萬千星輝頒獎典禮2023》飛躍進步女藝員十強。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，飛躍進步女藝員十強名單已公布，當中候選人之一傅嘉莉憑《香港人在北京》演出受注目，被視為該獎項大熱。

另外，一向受TVB重用何沛珈，在演劇集及主持節目以至當大騷司儀皆有不俗表現，被視為隨時有可能黑馬跑出。

萬千星輝頒獎典禮2023丨傅嘉莉憑《香港人在北京》人氣急升　獲提名「最佳女配」+「女飛躍」

萬千星輝2013丨飛躍進步女藝員十強

  • 陳楨怡    廉政狙擊、新聞女王
  • 傅嘉莉    一舞傾城、香港人在北京
  • 何沛珈    愛‧回家之開心速遞、新四十二章、寵愛Pet Pet、新聞女王、東張西望、請1日假去旅行、身體最誠實、明愛暖萬心、萬千星輝賀台慶
  • 何依婷    法言人、香港人在北京、新聞女王、魔法伽利略
  • 劉穎鏇    隱形戰隊、靈戲逼人、隨懿深度行
  • 戴祖儀    香港人在北京、LAW霸女神、不可能任務、請1日假去旅行
  • JW王灝兒    新四十二章、約埋班Friend去旅行
  • 王敏奕    新聞女王
  • 游嘉欣    你好，我的大夫、羅密歐與祝英台、肥媽李鼎
  • 炎明熹    J Music、他和她的喵店長、唱遊大灣區

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聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多

撰文 : TOPick柴犬出動

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