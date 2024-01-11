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《一路向西2》下周末舉行演員招募日　素海霖揀「男友」指明有「呢樣嘢」加分

娛樂 23:49 2024/01/11

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

素海霖參演《一路向西》續集。

《一路向西》續集早前公布今年落實開拍，並邀素海霖（Erena／繪麗奈）、三上悠亞、波多野結衣、相澤南與村上悠華，以及張建聲演出。而《向西2》尚有多個主配角色，出品方已定於下周六（1月20日）進行試鏡，由女主角素海霖及導演之一的鄭峰嵐在場展開casting。

今次招募的角色人選有5個，有可愛專一的男主角「Henry」、風趣幽默的「睿少」、身材豐滿的靚靚女配角「子慧」、青春可人的港女「KiKi」及外冷內熱又怕老婆的「爺爺」。

張建聲

素海霖親選男友

其中「Henry」是素海霖在片中男友，兩人有多場對手戲，所以素海霖在試鏡當日親自參與揀男友。問她對是次揀「男友」有何準則？素海霖表示不是單純睇樣，笑說：「自己比較鍾意一啲成熟穩重嘅男士，戴眼鏡仲會加分，其實最重要畀到安全感我，所以今次casting主要留意參加者嘅談吐同埋𠱁唔𠱁到我開心，樣貌反而係其次。」

《向西2》招募演員由即日開始接受報名，本月18日截止，本月20進行試鏡。

電影將於今年3月下旬開拍，率先在日本東京實地拍攝，完成外景後，會於香港繼續展開第二階段之攝製工作。而試鏡成功的「Henry」和「睿少」兩位男主角，亦會隨隊赴日開工。

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