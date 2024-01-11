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【企圖性侵】商人偕剛認識女子酒店房手機充電圖性侵　陪審團裁定企圖強姦罪脫非禮罪成

社會 21:25 2024/01/11

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陪審團裁定商人企圖強姦罪脫非禮罪成。（資料圖片）

半退休的已婚商人於2022年8月疫情期間從美國入境香港時，認識同由美國返港女子。3天後兩人相約見面，期間女子表示手機沒有電，應商人要求到酒店房間充電，隨後遭強吻及企圖性侵，女子稱報警後對方才停止。涉案商人早前於高等法院否認企圖強姦及非禮罪，經審訊後，陪審團今（11日）一致裁定企圖強姦罪罪脫，另以5比2裁定非禮罪罪成；案件押後至明（12日）天求情。

被告韋德恩（現年54歲），為內地人，報稱商人，被控1項企圖強姦及非禮罪，控罪指被告於2022年8月18日，在旺角香港希爾敦花園酒店一房間內企圖強姦及非禮X。

控方開案陳詞指，被告與X互不認識，案發前3天兩人經機場入境，被告相約X於案發日午膳。X當日曾表示手機沒有電，擬回酒店充電，被告建議可到其所住酒店房間，X遂隨被告到案發酒店房間。

控方指，X擬離開房間時，被告突然將X按在床上，作出一連串性侵行為，包括強吻X身體等，X曾表達不願意及正值月事，被告企圖性侵X不成功後，再遂以手非禮X下體，X表示報警後，被告稱「我尊重你」後便停止。X離開前向被告表示「沒想過你是這樣的人」，被告則稱「真的沒意思，大家都是玩下」，又稱兩人均在美國居住良久，這不是正常嘛。

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記者：梁錦麟

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