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【大學高層】理大副校長黃煜新辭職　校方將公開招聘有關職位

社會 04:00 2024/01/12

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香港理工大學副校長（校園發展及設施管理）黃煜新。(資料圖片)

香港理工大學副校長（校園發展及設施管理）黃煜新向校方呈辭，將於今年6月卸任職務。

黃煜新於2022年5月3日獲委任理大副校長(校園發展及設施管理)，負責大學校園及宿舍發展項目、管理和優化校園設施等，亦負責監督理大大灣區分校的校園規劃和建設工作。理大今日(11日)確認，收到黃煜新的請辭決定，他將於2024年6月卸任理大副校長（校園發展及設施管理）職務。而副校長一職長，理大將會公開招聘。

根據理大介紹，黃煜新於香港大學取得建築學文學士及建築學學士學位，1994年獲得註冊建築師和認可人士(建築師名單)資格。他是香港建築師學會（HKIA）、英國皇家建築師學會（RIBA）及澳洲皇家建築師學會（RAIA）等專業團體的會員。此外，他於2020年完成英國牛津大學Saïd Business School的「主要項目領導計劃」課程。

黃煜新曾於公營和私營大型機構及上市公司擔任高級管理職位，包括港鐵公司及領展資產管理有限公司等，理大形容他熟悉政府的政策和程序，對香港和內地房地產的整體規劃和設計、物業發展、項目管理、租務和營銷、資產增值及管理，有廣泛而全面的經驗。

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