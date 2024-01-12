  • 19°C
香港時間 : 2024112日 (週五) 18:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學高層】理大副校黃煜新上任不足2年請辭　任內監督大灣區分校建設工作

社會 04:00 2024/01/12

分享：

分享：

熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

香港理工大學副校長（校園發展及設施管理）黃煜新。(資料圖片)

繼中文大學校長段崇智日前辭職、提早於明年1月離任後，再有大學高層人事變動。上任不足2年的理工大學副校長（校園發展及設施管理）黃煜新，證實已向校方請辭，將於今年6月卸任職務。

近日有理大學生媒體報道黃煜新辭職的消息，本報獲理大確認，收到黃煜新的請辭決定，他將於2024年6月卸任理大副校長（校園發展及設施管理）職務。理大強調重視校園規劃和發展，就黃煜新原任副校職務，校方將進行公開招聘。

翻查資料，黃煜新於2022年5月3日接任理大副校長（校園發展及設施管理），負責大學校園及宿舍發展項目、管理和優化校園設施等，亦負責監督理大大灣區分校的校園規劃和建設工作。

根據理大介紹，黃煜新於香港大學取得建築學文學士及建築學學士學位，1994年獲得註冊建築師和認可人士（建築師名單）資格。他是香港建築師學會（HKIA）、英國皇家建築師學會（RIBA）及澳洲皇家建築師學會（RAIA）等專業團體的會員。此外，他於2020年完成英國牛津大學Saïd Business School的「主要項目領導計劃」課程。

黃煜新曾於公營和私營大型機構及上市公司擔任高級管理職位，包括港鐵公司及領展資產管理有限公司等，理大形容他熟悉政府的政策和程序，對香港和內地房地產的整體規劃和設計、物業發展、項目管理、租務和營銷、資產增值及管理，有廣泛而全面的經驗。

TOPick診症室
TOPick診症室︱男子嚴重便秘拒求醫　至血便揭患直腸癌半年離世　醫生拆解5招+8種食物通便

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：

職位招聘 文學 大學 學士 建築師學會 地產 項目管理 牛津 領展 IB

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

觀塘車禍｜痛失愛妻胎兒　丈夫見心理醫生　精神科醫生：喪親後注意8大徵狀
觀塘車禍｜痛失愛妻胎兒　丈夫見心理醫生　精神科醫生：喪親後注意8大徵狀
婚禮人情2024｜最新人情公價一覽　酒店/酒樓/簽紙註冊/午宴金額大不同
婚禮人情2024｜最新人情公價一覽　酒店/酒樓/簽紙註冊/午宴金額大不同
【COSTCO深圳】華南首店今日開幕　即睇開業墟冚搶貨盛況
【COSTCO深圳】華南首店今日開幕　即睇開業墟冚搶貨盛況
溫泉危機｜內地女浸溫泉後　頸部生肉粒求醫揭染HPV　醫生揭一情況最易受感染
溫泉危機｜內地女浸溫泉後　頸部生肉粒求醫揭染HPV　醫生揭一情況最易受感染