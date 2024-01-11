【粵港合作】鄭雁雄拜會廣東省委書記黃坤明　商深化粵港合作、推進大灣區建設

▲ 中聯辦主任鄭雁雄。（資料圖片）

中聯辦主任鄭雁雄一行在廣州拜會廣東省委書記黃坤明，省委書記、省長王偉中，深化粵港合作、共同推進粵港澳大灣區建設深入交換意見。

黃坤明希望中聯辦繼續指導和支持廣東協同香港務實推進大灣區建設，強化基礎設施「硬聯通」和制度規則「軟聯通」，加快大灣區市場一體化進程，深化產業科技合作，聯手打造大灣區高水準人才高地，在高水準建設世界級的大灣區、發展最好的灣區上不斷邁出新步伐。同時指導幫助廣東進一步密切同香港社會各界人士的聯繫，促進粵港深化就業、教育、醫療、社保、青少年交流等領域合作。

鄭雁雄則感謝廣東對中聯辦工作的支持。他表示，中聯辦願繼續當好「超級聯絡員」及「超級服務員」，與廣東一道大力推進粵港澳大灣區建設各項議定事項落地落實，支持港粵深化經貿、科技、人文等領域合作，助力攜手走好中國式現代化新征程，有力推動「一國兩制」實踐行穩致遠。

中聯辦副主任劉光源、羅永綱、尹宗華亦參加會見。

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記者：戴朗希