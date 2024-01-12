日夜繽紛怎麼搞？　油尖旺有「好蹺」

▲ 旺角花墟。（資料圖片）

全港18區近來紛紛「度蹺」，搞好日夜經濟。就連本身大受遊客歡迎的油尖旺區亦要「戙高床板」，不能食老本。不過，該區民政專員、區議會主席余健強早已滿腹大計，憑該區先天優勢度出多條「好蹺」，準備在區議會與議員商量。

現時的旺角花墟，在港府致力打擊店舖阻街下，較為整潔，欠缺「墟」味。適逢農曆年臨近，余健強就打算爭取「期間限定式放寬」，讓商戶在新春期間可將年花、年桔等擺出少少，但須保證不阻礙緊急車輛通行。

擬容許花續「向上發展」

不過，期間限定始終非長久之計，余健強話，正考慮容許花墟「向上發展」，不過如何做，余就賣關子，打算容後公布。

另一種花，即煙花，聚客效果一流，油尖旺區能否考慮？余健強就說，煙花過於大型且昂貴，若要搞，也只能是煙火，選址在尖沙咀對出海面。他說，以往亦有搞過類似項目，但要找贊助，亦要思考如何留人消費，不能放完就走，「可考慮在尖沙咀舉辦迷你版美酒佳餚巡禮。」

爭取新填地街熟食中心供少數族裔辦市集

「日繽紛」怎麼搞？余認為，油麻地玉器市場便是好選擇。該處匯集過百間珠寶商，售賣各類寶石、珍珠和玉石，雖然有寶但近來這條街的生意亦是「麻麻」，余打算容許商戶在日間「擺街檔」，認為不太影響行人，亦不會嘈雜。

此外，余健強亦相中，炮台街旁邊一塊約3千呎的閒置用地。該處前身是新填地街的熟食中心，現已關閉。為更好利用這塊地，余認為該地可讓少數族裔舉辦特色市集，遊客、港人都能到該處打卡，購買特色產品。不過，他亦提到一個新想法，希望爭取在此處設置油尖旺區「社區客廳」，事關區內有頗多少數族裔，促進社區共融是該區設下的KPI之一。

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