【AI觀課】新教師學習團參觀內地校AI觀課　教育局無回應引入否　議員：易變抽秤教師黑科技

▲ 網傳內地院校向本港教師示範利用AI觀課技術，分析師生互動數據。（facebook專頁「教育刺針」影片截圖）

網上流傳教育局安排新入職教師參觀內地學校「AI觀課」技術，示範透過課堂錄影詳細蒐集師生互動數據，包括教師講課內容和情感，並全程實時標籤教師在「看學生」和「看教材」等，再分析教學模式和教師注意力等。

教育局證實上學年曾帶團參觀內地運用生成式AI技術「促進教學評估」，但無回應會否引入本港。有議員指一般教師看到該影片均「好難接受」，憂變成「抽秤」教師的黑科技，不贊成用於評課。

自2020/21學年起，內地學習團列入新入職教師必修培訓課程。Facebook專頁「教育刺針」近日發帖指，教育局去年舉辦2個分別赴長沙及武漢的新入職教師內地學習團，均安排教師參觀當地學校示範AI觀課技術，並附上聲稱攝自武漢華中師範大學示範影片，顯示一段從課室後方拍攝師生上課的錄像，系統以「seeing」和「not seeing」實時標籤課室內所有學生有否望向教師，並根據教師眼睛注視方向，實時標籤教師在「看學生」、「沒看學生」、「看黑板」及「看教材」等。

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課堂錄像 分析「教師注意力」

系統根據錄像分析「教師注意力」；根據師生說話時間比例分析「教學模式」是講授型或對話型等；根據說話情感分析「課堂氛圍」積極或消極等；並根據說話內容分析「教師話語結構」。帖文亦轉述教師認為「中國監控技術用到極致」，並轉述「隨團教育局官員對AI觀堂十分有興趣」。

教育局回覆本報時證實，上學年舉辦的新入職教師內地學習團，曾到內地院校大數據應用技術部門，了解如何運用生成式人工智能技術促進教學評估，和應用大數據技術以便利學校行政管理，參與教師對活動「均有正面評價」，未回應是否有意引入技術。局方對有個別人士只發放活動片面資料，並作出不符事實的猜測及言論表示遺憾。

教局稱參與老師 評價正面

創知中學校長黃晶榕指，據他所知，目前本港並無學校使用此技術，他表示理解教師擔心系統變成「官方監察工具」，為教師造成心理負擔，認為當局要取得平衡，最多作為專業發展輔助工具，不宜用作評估教師表現。

教育界立法會議員朱國強表示，一般教師看到影片反應都是「好難接受」，他強調教學是一門藝術，不能用數據衡量，認為該系統不適合用作評核教師，「否則老師教學變成服務機器多於學生」，擔心會變成抽秤教師教學表現的黑科技，帶來負面影響。他說，無聽聞教育局計劃引入AI觀課技術，當局應作充分諮詢和按照香港實際情況再作考慮。

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記者：馮琪雅