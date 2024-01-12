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離開TVB丨蕭徽勇結束與大台23年賓主關係　Gordon哥哥：積極迎接將來更多新挑戰

娛樂 09:57 2024/01/12

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「Gordon哥哥」蕭徽勇離開TVB。

TVB綠葉王兼配音員蕭徽勇離巢！因為曾主持兒童節目被稱「Gordon哥哥」的蕭徽勇在昨晚（1月11日）約8時半，於個人社交平台上載tvbuddy公仔的相，照片上寫有「Goodbye Buddy」二字，蕭徽勇並發文宣布離開TVB，寫道：

自2001年3月入讀第17期藝員訓練班便開始了差不多23年的夢幻之旅。高低起跌甜酸苦辣，真係由頭到尾都咁好味。
多謝電視廣播有限公司的養育之恩。感激我遇見的所有經歷與及人和事。
永不抱怨，從不後悔，積極迎接將來更多新挑戰。

【寵愛Pet Pet】蕭徽勇力撐阮政峰聲演「冬甩」　鳳英姐出馬貼身指導

蕭徽勇上載tvbuddy公仔照片宣布離開大台。

TVB配音員相繼離職

現年45歲蕭徽勇在澳洲著名麥覺理大學（Macquarie University）市場學系畢業，回港後在2001年讀第17期無綫電視藝員訓練班，同期同學有李霖恩、鄭世豪、羅天池、阮德鏘、何芷姍（原名何綺雲）等。

畢業後，曾為《放學IC》任主持，在2008年被調入配音組，同時兼任配音及戲劇工作。他曾聲演劇集角色包括《雙面醫生》今橋貴之（大森南朋飾）、《大戀愛～致忘了我的妳》間宮真司（室剛飾）、《射鵰英雄傳》完顏洪烈（宗峰岩飾），以及動畫《多啦A夢》源義雄、《食戟之靈》喜多修治等。

其實，近年TVB不少TVB配音員相繼離職，現時該台粵語配音組只剩下47位配音員。

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搶鏡綠葉王

同時，蕭徽勇也是搶鏡綠葉演員，曾在《十八年後的終極告白》演鬼仔強、《降魔的2.0》演的士司機黃志龍、《陀槍師姐2021》演失蹤女童父親溫生等，都有亮眼表現。

另外，他最高峰期是體重達約300磅的大肥佬，結果出血壓高等問題於是決心減肥，在2019年蔬果汁斷食法60日內減60磅成功減肥變型佬，成一時熱話。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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