【港鐵事故】屯門輕鐵安定站架空電纜損毀　未收好吊臂肇禍司機被捕【不斷更新】

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港鐵屯門安定站架空電纜疑遭外來物件破壞，服務受阻，警方上午8時許接報，指一輛吊臂車的吊臂撞到輕鐵架空電纜，輕鐵服務受阻，5條綫要改道。TOPick將為大家跟進事件。

【10:41】

輕鐵屯門安定站遭吊臂車損毀架空電纜，50歲男司機涉嫌危險駕駛被捕。事發時吊臂車駛經安定站對開時，未收好的吊臂撞到架空的輕鐵電纜，閃出火光。

【09:36】

港鐵表示，正全力搶修輕鐵安定站架空電纜，由於涉及外來吊臂車令架空電纜損毁，預計需要數個小時修復，希望盡量在下午完成。

【09:29】

就輕鐵安定站架空電纜受外來物損毀事件，港鐵表示已報警處理。

【09:16】

由於輕鐵安定站附近有外來物件損毀架空電纜，輕鐵服務受阻，現時輕鐵路綫改道更新如下：

505綫：不停兆麟站至屯門站；

507綫：不停屯門碼頭站至屯門站；

614綫及614P綫：不停兆禧站至市中心站；

751綫：不停友愛站至屯門站。

【08:46】

港鐵公布，由於屯門安定站附近有吊臂導致架空電纜故障，輕鐵安定站附近的服務暫停。 港鐵已安排免費接駁巴士，行走來往屯門碼頭及三聖、來往屯門及石排、來往屯門及兆康，以及來往屯門碼頭及屯門，接載受影響車站的乘客。

【08:39]】

輕鐵安定站附近有外來物件影響架空電纜，安定站服務暫停，五條輕鐵綫要改道。港鐵呼籲乘客考慮使用其他交通工具。 輕鐵路綫改道如下：

505綫：不停建安站至兆麟站；

507綫：不停大興(北)站至兆禧站；

614綫及614P綫：不停鳳地站至兆禧站；

751綫：不停蔡意橋站至友愛站。

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記者：陳麗娜