  • 21°C
香港時間 : 2024112日 (週五) 13:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵事故】屯門輕鐵安定站架空電纜損毀　未收好吊臂肇禍司機被捕【不斷更新】

社會 12:22 2024/01/12

分享：

分享：

熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

（資料圖片）

港鐵屯門安定站架空電纜疑遭外來物件破壞，服務受阻，警方上午8時許接報，指一輛吊臂車的吊臂撞到輕鐵架空電纜，輕鐵服務受阻，5條綫要改道。TOPick將為大家跟進事件。

【10:41】

輕鐵屯門安定站遭吊臂車損毀架空電纜，50歲男司機涉嫌危險駕駛被捕。事發時吊臂車駛經安定站對開時，未收好的吊臂撞到架空的輕鐵電纜，閃出火光。

【09:36】

港鐵表示，正全力搶修輕鐵安定站架空電纜，由於涉及外來吊臂車令架空電纜損毁，預計需要數個小時修復，希望盡量在下午完成。

TOPick診症室
TOPick診症室︱男子嚴重便秘拒求醫　至血便揭患直腸癌半年離世　醫生拆解5招+8種食物通便

【09:29】

就輕鐵安定站架空電纜受外來物損毀事件，港鐵表示已報警處理。

【09:16】

由於輕鐵安定站附近有外來物件損毀架空電纜，輕鐵服務受阻，現時輕鐵路綫改道更新如下：

  • 505綫：不停兆麟站至屯門站；
  • 507綫：不停屯門碼頭站至屯門站；
  • 614綫及614P綫：不停兆禧站至市中心站；
  • 751綫：不停友愛站至屯門站。

【08:46】

港鐵公布，由於屯門安定站附近有吊臂導致架空電纜故障，輕鐵安定站附近的服務暫停。 港鐵已安排免費接駁巴士，行走來往屯門碼頭及三聖、來往屯門及石排、來往屯門及兆康，以及來往屯門碼頭及屯門，接載受影響車站的乘客。

【08:39]】

輕鐵安定站附近有外來物件影響架空電纜，安定站服務暫停，五條輕鐵綫要改道。港鐵呼籲乘客考慮使用其他交通工具。 輕鐵路綫改道如下：

  • 505綫：不停建安站至兆麟站；
  • 507綫：不停大興(北)站至兆禧站；
  • 614綫及614P綫：不停鳳地站至兆禧站；
  • 751綫：不停蔡意橋站至友愛站。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【粵港合作】鄭雁雄拜會廣東省委書記黃坤明　商深化粵港合作、推進大灣區建設
22:54 2024/01/11
【粵港合作】鄭雁雄拜會廣東省委書記黃坤明　商深化粵港合作、推進大灣區建設
【AI觀課】新教師學習團參觀內地校AI觀課　教育局無回應引入否　議員：易變抽秤教師黑科技
今日 00:00
【AI觀課】新教師學習團參觀內地校AI觀課　教育局無回應引入否　議員：易變抽秤教師黑科技
【突發意外】將軍澳4旬女子猝死　屋內電熱水煲短路起火
今日 08:18
【突發意外】將軍澳4旬女子猝死　屋內電熱水煲短路起火

你可能感興趣

【粵港合作】鄭雁雄拜會廣東省委書記黃坤明　商深化粵港合作、推進大灣區建設
22:54 2024/01/11
【粵港合作】鄭雁雄拜會廣東省委書記黃坤明　商深化粵港合作、推進大灣區建設
【AI觀課】新教師學習團參觀內地校AI觀課　教育局無回應引入否　議員：易變抽秤教師黑科技
今日 00:00
【AI觀課】新教師學習團參觀內地校AI觀課　教育局無回應引入否　議員：易變抽秤教師黑科技
【突發意外】將軍澳4旬女子猝死　屋內電熱水煲短路起火
今日 08:18
【突發意外】將軍澳4旬女子猝死　屋內電熱水煲短路起火
交通事故 屯門客運碼頭 港鐵事故 輕鐵 港鐵 巴士 屯門 鐵路 港鐵 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

觀塘車禍｜痛失愛妻胎兒　丈夫見心理醫生　精神科醫生：喪親後注意8大徵狀
觀塘車禍｜痛失愛妻胎兒　丈夫見心理醫生　精神科醫生：喪親後注意8大徵狀
婚禮人情2024｜最新人情公價一覽　酒店/酒樓/簽紙註冊/午宴金額大不同
婚禮人情2024｜最新人情公價一覽　酒店/酒樓/簽紙註冊/午宴金額大不同
【COSTCO深圳】華南首店今日開幕　即睇開業墟冚搶貨盛況
【COSTCO深圳】華南首店今日開幕　即睇開業墟冚搶貨盛況
溫泉危機｜內地女浸溫泉後　頸部生肉粒求醫揭染HPV　醫生揭一情況最易受感染
溫泉危機｜內地女浸溫泉後　頸部生肉粒求醫揭染HPV　醫生揭一情況最易受感染