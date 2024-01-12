心寒預告｜怪鄰居揚言摘取器官　獨居港女心驚因租約繼續住　網民憂2大問題：你咁落去好易驚恐

新屋入伙不久遇到恐怖鄰居，應該如何是好？一名港女去年11月獨自搬入新屋，起初與鄰居關係不錯，對方上月卻突然作出「死亡恐嚇」，揚言要摘取她的器官，導致她日夜提心吊膽，更因為租務原因正糾結如何處理事情。

最新影片：

該名獨居港女周三（10日）在「Dcard」發文，指2、3個月前租住一個單位，涉事鄰居「一開始相處好地地」，只是個人衛生問題較困擾，因為長期不洗澡而發出異味，嚴重程度女事主甚至需要屏息走過其單位門口。

兩次無故受到恐嚇 揚言摘取器官

在上月下旬，女事主計劃外遊，卻在出發前聽到該鄰居走到家門口大聲叫喊：「多謝X小姐，多謝你對眼，多謝你2公升嘅血」。女事主當下被嚇到，一來不知道為何對方會得知自己的姓氏；二來她被驚悚的內容震驚，旅行期間亦不時回想起，

「接下來旅行一諗到佢咁講就打晒冷震，返咗嚟之後喺屋企樓下撞過一次。」

直到周三早上，女事主隱約在睡夢中聽到該名鄰居又走到她家門前喊話，這次清晰聽到：

「我唔止要你對眼，我仲要埋你一個腎。呀唔係，我要你兩個腎，因為人嘅腎臟有兩邊。」

一原因進退兩難

女事主很害怕，為自保錄下喊話內容，指「判斷唔到佢係精神有問題定真係想咁做」。女事主很糾結，一來因為簽了兩年租約，不能夠隨時退租；就算告知業主，對方亦只會愛理不理。二來，她曾想過報警求助，但怕錄音不足以指證鄰居構成恐嚇騷擾，反而怕驚動鄰居後會被秋後算帳。

網民憂釀驚恐症 建議從速處理

網民紛紛在帖文下留言，指獨居女事主處境很危險，指「睇見都心寒」，提醒她歸家時要小心，「盡量唔好同佢有獨處嘅機會」。有網民擔心長此下去會導致女事主患上驚恐症，提醒她要盡快尋求協助，擔心其人身安全。網民亦集思廣益，紛紛提出不同對策和建議，希望女事主能早日解決問題。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

3大成因致驚恐症

據青山醫院精神健康學院資料，驚恐症由生理因素、心理因素、環境因素和思想模式，4大因素互相影響而成，主要有3大成因：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

驚恐症7大症狀

精神科專科醫生陳仲謀曾接受訪問表示，驚恐症（Panic Disorder）是焦慮症的一種，所謂「驚恐」是指焦慮去到最極點，患者會突然出現「恐慌突襲」（Panic Attack）的緊張狀態，有心跳加速、血壓升高、呼吸困難、作嘔等徵狀，同時會產生極度驚慌情緒，或會誤以為心臟病發。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

病發前無先兆 人多地方易觸發

陳醫生指出，驚恐症可由遇上奪命事故、長期承受壓力等不同原因觸發，患者一般會在人多擠迫地方發作，例如被老闆責罵後，在地鐵站便突然觸發，患者需按醫生指示服食調節血清素的藥物或鎮靜劑，亦需接受認知行為治療，學習避開壓力及放慢生活去控制病情。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm