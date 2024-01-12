珍惜生命｜梨木樹邨夫婦雙雙燒炭亡 19歲女回家拍門無人應報警揭發【提防7大輕生警號】

葵涌梨木樹邨昨晚（11日）發生雙屍命案，樂樹樓一對夫婦在單位內燒炭雙亡。兩人19歲女兒下班後返回上址發現大門反鎖，拍門後無人應且屋內傳出異味，於是報警揭發。警方初步相信兩人因金錢問題輕生，目前案件已交由荃灣警區重案組第二隊跟進。

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警方於昨晚8時24分接獲一名女子報案，指其46歲姓麥父親及同齡姓范母親居於梨木樹邨樂樹樓一單位，惟拍門後無人應且傳出異味；而致電父母後亦無人接聽，懷疑兩人在上址暈倒。

消防員接報到場破門入屋，發現兩夫婦倒臥在房間內，旁邊有兩盤燒過的炭，當場證實死亡。據現場消息稱，警方在現場檢獲多封遺書，案件列作「屍體發現」處理。至今日（12日）凌晨，仵工將兩名死者的遺體舁送殮房，死因有待驗屍確認。

輕生前7大徵兆

本港近期發生屢次輕生事件，當中不少涉及年輕人，包括學生；其實在輕生前亦可能有跡可循，身邊人宜多加留意。

精神科專科樂芷穎醫生曾接受訪問指，學童自殺現象其實一直存在，常見的原因包括學業壓力，特別是升中、高中選科、公開試等高危時間，因為學童在這些階段所面對的壓力會相對多，來源可能來自家長的期望、校方催谷成績的傾向或者學童對自己學業的要求。

她指出，學童在選擇輕生前有機會出現以下7大徵兆，呼籲家長及校方可多加留意：

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防止自殺求助熱線

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署熱線：2343 2255

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會：3512 2626

協青社青少年服務熱線︰9088 1023

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

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