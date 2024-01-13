勵志減肥︱35歲男暴飲暴食過重入院　4個月減66磅變肌感小鮮肉　公開28天跳繩秘訣

▲ 35歲男暴飲暴食過重入院，4個月減66磅變肌感小鮮肉！公開28天跳繩秘訣。

不良生活作息會導致肥胖，嚴重更危及健康。内地一名35歲男子常暴飲暴食，又懶惰不運動，體重飆升至超過200磅，身體響起健康警號。為重拾健康，他下決心每日堅持跳繩，最終用4個月時間甩走脂肪，蛻變成肌肉型男。

最新影片：

網名「大智愛跳繩」的男子在社交平台「小紅書」，分享自己的減肥歷程。他上傳生活記錄影片，表示自己曾經「懶惰、頹廢、油膩、貪吃貪玩」，每天吃完就睡，能躺著絕對不坐著。從各個影片中畫面可見，大智經常躺在床上，露出巨大肚腩；零食不離口，滿臉油膩，精神狀態不佳。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

日復一日的不良作息，導致大智的身材肥胖「慘不忍睹」，外出時也遭受旁人投來異樣目光。不但如此，肥胖也令其身體健康響起警號：

「滿身肥肉油膩得不行，35歲看上去像40多歲。體重飆升到205斤（225磅），問題隨之而來……醫院給我上了一課。」

為守護家人決心減肥重拾健康

某日，大智因身體不適，入院檢查發現甘油三脂和總膽固醇數值都超標。想起家中父母和妻兒，他感慨道「我還要繼續保護他們」，因此下定決心改變，擺脫頹廢。

225磅的他開始嘗試不同的運動方法減脂，起初他連上樓梯都非常吃力，做「sit up」第二天全身酸痛難以堅持。最後，他選擇跳「無繩跳繩」，特點是繩子部分改為2個負重小球代替，避免了傳統跳繩容易卡繩和被繩子打到身體而受傷的風險。

大智開始每日堅持跳繩，第一個月，他就從225磅減至203磅。之後循序漸進，待體能慢慢恢復、體重降至合理水平後，再加入如開合跳、高擡腿等燃脂運動。堅持4個月後，他的體重成功減至159磅，更練成一排朱古力腹肌，蛻變成如同20歲的精神「小鮮肉」：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最後，男網民將自己每個月的運動過程歸納成「28天保母級跳繩計劃」分享給大衆，鼓勵所有減肥戰友「堅持最重要」：

「汗水不會辜負你。希望我的經歷能夠給你激勵，加油吧，陌生人！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

但愛美一族要留意，各種減肥方法的成效或因人而異，建議先諮詢醫生及營養師等專業人士意見。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm